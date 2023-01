Feijóo se compromete a recuperar el delito de sedición o tipificar el de referéndum ilegal

En Cádiz, el origen de la “casa común” donde se trazaron las líneas maestras de una patria distinta dotada de división de poderes y soberanía popular, donde en el 19 de marzo de 1982 se aprobó la nueva Constitución, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha firmado, de manera solemne y a modo de contrato, su compromiso de regeneración: “Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España, pero también una herramienta contra la resignación”.

Durante la presentación del texto, recordó los valores que inspiraron a “nuestros antepasados” en 1892 donde “la palabra liberal fuera adaptada como sinónimo de una política abierta”. Ahora, dijo, éste eco llega hasta hoy “obligándonos a dar un paso al frente en un momento crucial” para la democracia que se consolidó con la Carta Magna de 1978.

Feijóo apuntó las diferencias “notables” de entonces y ahora donde, los que impulsaron “la Pepa”, “querían lograr una mayoría constitucional” y los de hoy “queremos que no nos la arrebatan”. Dijo que ese riesgo existe porque “se sigue un guion que escriben los anticonstitucionalistas” e interpreta el poder Ejecutivo a espaldas de la soberanía popular. “El PP está hoy aquí para revelarse” y subrayó que ésta no es la única política, otra es posible. La de “una España que sirva a unos ciudadanos libres e iguales ante la ley, sin privilegios ni discriminaciones por ser el gobierno de turno”. Subrayó que “no somos los únicos en el mundo alarmados por un conjunto de acciones dirigidas a debilitar el Estado de Derecho ante enemigos declarados”. Alertan de esa “peligrosa inclinación” que dijo “rechazamos” y “nos proponemos a combatirla”.

El Plan de Calidad Institucional consta de 60 medidas que Feijóo se comprometió a dejar a disposición del Gobierno de Sánchez por si quiere aplicarlas, si no, se comprometió a llevarlas a cabo en los primeros cien días cuando llegue a La Moncloa.

Regeneración

Según apuntó el líder del PP, este Plan de regeneración es “factible y meditada” y capaz de ser asumido, con unos principios sólidos “que pretende mejorar la democracia y acabar con el despotismo. Consta de cinco apartados:

Con ello, aseguró Feijóo, tratan de defender ese espacio común, definido por instituciones y organismos que tiene como principal objetivo “evitar los abusos de poder y respetar los procedimientos de la democracia”, una misión que, dijo, a quien le correspondería defender es al Ejecutivo. “Estas medidas debería haberlas presentado el Gobierno o, al menos, pactarlas con la oposición” y tildó de “insólito” que no sea así y que el Gobierno haya asumido su condición de “rehén”. “Nosotros no somos ni seremos nunca rehén de nada”.

No temen a cuál será la respuesta del “sanchismo” ante estas medidas y dan por hecho que será de nuevo el “menosprecio, descalificación y falsedad”, algo que apuntó el líder del PP “estamos acostumbrados. Si el sanchismo no nos escucha sé que lo hará la mayoría de los ciudadanos”.

Feijóo criticó que, en los últimos tres años “ninguno de los tres poderes ha quedado a salvo”. Por ello, se incluyen propuestas de regeneración en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. “Estamos a tiempo de frenar la erosión de las instituciones”.