Feijóo advierte: "No voy a negociar los fraudes. Defenderé la igualdad aunque me cueste la presidencia"

"Me cueste lo que me cueste, incluída la presidencia del Gobierno, defenderé que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales". El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo llevaba un día y medio sin salir de casa preparando su discurso de investidura, ese con el que pedirá la confianza de la Cámara el próximo martes en el Congreso de los Diputados después de haber sido el partido más votado en las pasadas elecciones del 23J.

En un acto repleto, en el que el Gobierno en funciones fijó sus dardos durante toda la semana tildándolo hasta de "rebelión", Feijóo reivindicó el derecho de los españoles a rebelarse contra quienes quieren romper el orden constitucional y arrebatar la igualdad de todos los españoles. "Nos vemos obligados a defender lo que proclamaron en 1812: la soberanía, las igualdades y los mismos derechos y oportunidades".

Ante la "matraca" que los socialistas sanchistas dan de conformar una "mayoría progresista" -para la que necesitan el si de los siete que dirige el fugado Carles Puigdemont desde Waterloo-, el presidente de los populares advirtió: "No es progresista cuando los españoles tenemos que reivindicar lo que hemos disfrutado en 45 años de democracia, ni es mayoría cuando el 94% votó por mantenerla y no es socialismo cuando pretenden mantener privilegios por una élite". Feijóo pidió que "no nos llamen tontos a los españoles porque no lo somos, no tragamos con eso. Lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad. Sólo tienen unos cómplices el PSOE actual y solo tienen un responsable; quien está en La Moncloa después de haber perdido las elecciones".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes de abandonar el acto por la igualdad saludó a los asistentes desde el coche. David Mudarra

"Responsabilidad" de Sánchez

Feijóo advirtió de que si en España hay bloqueo y elecciones es por la responsabilidad de Pedro Sánchez, "por haber permitido que la gobernabilidad de España dependa de ellos". "Si en España hay un gobierno basado en la desigualdad es por su responsabilidad. España no votó democráticamente que vivamos en esta tesitura".

El líder del PP y candidato a la investidura también tuvo un mensaje de agradecimiento para los que están "ayudando para que podamos expresarnos con dignidad". Puso en valor a partidos con los que dijo, aunque "discrepamos", "ahora están dispuestos a unirse para defender la dignidad y la igualdad de los españoles" y agradeció a los 33 diputados de Vox, a la diputada de CC y de UPN."Lo hago porque lo siento y porque es mi obligación".

También, agradeció a los miembros del PSOE que están defendiendo "lo que han defendido siempre" . Sin nombrarlos se refirió a Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, Rosa Díez de quienes dijo " podrán ser expulsados y señalados por un PSOE que ya no es un partido de Estado, pero serán señalados por la mayoría de españoles como hombres y mujeres de Estado. Quizá no tengan sitio en su partido pero sí lo tendrán en la España de la convivencia que ayudaron a forjar".

Feijóo aseguró que seguirá defendiendo un partido reformista, que distingue entre perder y ganar y jamás vende sus principios por una alcaldía, una comunidad o el gobierno de España."Nunca lo hicimos y no lo haremos ahora". Advirtió de que esto no va de partidos, ni de territorios, porque "los que más perjuicio tienen son los que viven en Cataluña y País Vasco". "Esto va de derechos, de conservarlos o perderlos, de principios y de igualdad.De que nadie puede ser más que nadie en la España constitucional".

Un "fraude" que no se votó

El líder de los populares se comprometió a defender la España de la Transición, el legado de los demócratas "que se estudia en todos los lugares del mundo". Aseguró que si el resto de partidos quieren, se puede discutir democráticamente si los españoles han votado cambio o no. "Lo que no votó el 94% de los españoles fue un cambio en el régimen constitucional. Es un fraude agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes ni aunque se disfracen con eufemismos".

El candidato a la presidencia del Gobierno expuso ante más de 60.000 personas su credo: "Creo en la igualdad de todos los ciudadanos ante la enfermedad - advirtiendo de la importancia del dinero público para la Sanidad- por lo que "los que malversan el dinero público no puede quedar en la nada"; contra la violencia machista, con el respeto a las creencias pero también a la cultura y al cristianismo. Creo en las lenguas como expresión de la riqueza y el entendimiento pero "no nos tratemos como extranjeros en nuestro país, pero no con pinganillos ni pantallas de karaoke en el Congreso. No es lo que se pide. Al Congreso se va a entenderse, no a traducirse".

También defendió una ley "igual para todos, incluida para los políticos porque, de lo contrario, dijo, "es una cacicada". Consideró también que "en una España de libres e iguales no caben ciudadanos de primera o segunda" al tiempo que defendió que las lenguas "no se puede utilizar para dividir o romper la nación porque ésta es el pegamento de la nación".

Para concluir, Feijóo recordó una de las obsesiones del presidente del gobierno en funciones, en cómo pasará a la historia. El líder del PP dijo que "pasará Pedro Sánchez y yo también pasaré, pero lo que se queda son las políticas. "Allá Sánchez cómo quiere ser recordado en nuestro país" y dejó claro cómo le gustaría a él ser recordado: "Pasaré o no por la presidencia del Gobierno, ahora o pronto, pero lo que quedará será dignidad y libertad".