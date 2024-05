Feijóo alerta contra el PSC: "Piden el voto a los constitucionalistas para darle el poder a los separatistas"

El PP consiguió mucha fuerza electoral en las municipales, alcanzando la alcaldía en dos ayuntamientos grandes (Badalona y Castelldefels), y ahora quiere consolidar esa tendencia en las autonómicas. Para ello, los populares tratan de erigirse en la única alternativa tanto a Esquerra como a Junts para dar solución a los problemas que atraviesa la autonomía frente a un PSC al que acusan de entregarse al separatismo. "Piden el voto a los constitucionalistas para darle el poder a los separatistas", ha alertado este domingo Alberto Núñez Feijóo en un acto electoral en Salou (Tarragona) junto al candidato Alejandro Fernández.

Feijóo ha señalado que es una "broma" que se diga que el PSC "representa el centro político" en Cataluña ya que en "la mayoría de municipios gobierna junto a Esquerra o Junts". "El PSC gobierna con más partidos independentistas que los independentistas entre sí. Ahora resulta que no son independentistas", ha afirmado Feijóo, que ha acusado al PSC de intentar "blanquearse" pidiendo el voto al constitucionalismo. "Les animo a todos a que votando diferente se obtienen resultados diferentes", ha señalado Feijóo, rechazando que votar a Junts, ERC o PSC sea "cambio". "Los socialistas han reabierto el procés porque si reabren el procés se quedarán en el Gobierno central", ha añadido.

El líder de los populares también ha trazado un paralelismo con su autonomía, Galicia. "En mi tierra también hay independentistas", ha señalado, en alusión al BNG, pero, a diferencia de Cataluña, no gobiernan a pesar de que mantienen un discurso similar y van a las elecciones europeas en alianza con Bildu y ERC. Feijóo ha señalado que el BNG también ha intentado "adoctrinar" a los gallegos para que solo se use uno de los dos idiomas (el gallego frente al castellano): "Allí les hemos vencido y aquí les acabaremos venciendo para unir a este país y volver a ser una de las grandes naciones del mundo". Feijóo ha acusado al independentismo de "decir siempre lo mismo", pero es una "ideología" que lleva al "declive económico y social".

"No hay que elegir entre el catalán o el castellano, entre el Estatut y la Constitución, entre subir impuestos aquí o allí. Si votamos al PP, no nos harán elegir entre Puigdemont, ERC o PSC", ha clamado Feijóo, quien ha asegurado que Cataluña "ha tenido bastante mala suerte con sus políticos últimamente". En este sentido, ha defendido revertir la decadencia de la autonomía y ha apostado por trabajar para recuperar las empresas que se marcharon. "Si tuviera barracones en las escuelas gallegas, no me habría votado nadie", ha señalado Feijóo, en alusión al mal estado de la educación catalana, que aparece muy mal situada en los rankings (sobre todo, en PISA). También ha defendido "reconstruir la cordialidad entre lenguas"; acabar con el "infierno fiscal" porque los catalanes "pagan más impuestos que nadie" (en referencia a los tributos autonómicos); convertir la calle en un "lugar seguro" tras el creciente número de delitos; o, mejorar la sanidad pública.

"Al PSOE le da igual que Cataluña sea España o deje de serlo. La clave es mantener el Gobierno. Cataluña no les importa. Nunca se ha tomado el pelo de forma tan continuada a los catalanes", ha zanjado.