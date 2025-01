Feijóo ata la unidad del PP para lo que haga con Junts y PNV

Hay alguna diferencia sobre la estrategia, pero se ha optado por rebajarlas. En los últimos días, los sectores del PP más recelosos con el acercamiento de Génova a Junts han optado por silenciar sus opiniones y dejar hacer al presidente Alberto Núñez Feijóo. Esta es una de las premisas con las que el partido ha comenzado el año, después de que los primeros contactos parlamentarios entre el PP y Junts –para tumbar el impuesto de las energéticas– generaran un rechazo, sobre todo en la dirección del PP catalán.

Este acercamiento no gusta a Alejandro Fernández, el líder de los populares catalanes, y que no se cansa de advertir de que el riesgo de esta política es legitimar los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas. También hay miedo a que Vox lo utilice en su contra, y esto es lo que paraliza cualquier decisión de Génova de ir más allá de un diálogo sobre cuestiones concretas, económicas y fiscales, con los de Junts.

Ahora, en medio del desconcierto sobre lo que quiere Junts y hasta dónde va a llegar en su ruptura con el PSOE, Alberto Núñez Feijóo tiene detrás el apoyo del PP, que asume que este en un momento de confiar en la «prudencia» del presidente nacional.

Dentro del PP no tienen claro si la legislatura llegará o no a agotarse, pero sí dan por hecho que Puigdemont «no dejará de apretar». Distintos sectores son conscientes de que, de cara a un posible adelanto electoral, el PP puede necesitar engrasar en el Congreso la mayoría alternativa que puso en práctica Feijóo a finales de diciembre. El presidente popular ha defendido ya en varias ocasiones su apuesta por tejer alianzas alternativas para así salir del aislamiento en el que la izquierda le coloca con su mantra de identificación con Vox. Y esta política la mantendrán en este periodo de sesiones. De hecho, el PP trabaja en recomponer mayorías frente al PSOE en temas como la ley de vivienda o en otras materias, como el rechazo al cierre de nucleares.

El cambio más notable se ha producido esta semana. Feijóo marcó el camino el lunes, cuando, en una entrevista en «Más de Uno» en Onda Cero, confirmó su intención de presentar una moción de censura si «los señores de Junts querían elecciones». Se abrió de manera muy clara a «dialogar» con el partido de Carles Puigdemont, pero dejando también claros los límites. No habrá foto en Waterloo. Y eso lo garantizan también miembros del comité de dirección del PP consultados por este diario. Estas declaraciones generan consenso dentro de la organización política.

La diferencia la marcó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y esto no ha pasado desapercibido en Génova. Hasta ahora se ha mostrado siempre muy crítica con los independentistas y ha encarnado directamente la oposición a Junts y ERC. Esta semana ha querido hacer notar públicamente que renuncia a poner palos en las ruedas, de momento. Preguntada por si el PP debía pactar con Junts la moción de censura, dejó el camino despejado a Feijóo. Aseguró que desconocía si existían negociaciones, pero no negó en rotundo la posibilidad de que puedan entablarse. «En los Parlamentos, cuando uno va a votar, hay veces que coinciden las votaciones con quien uno no tiene nada que ver».

Desde Cataluña, su líder Alejandro Fernández siempre se ha negado a cualquier vía de entendimiento con Junts. «Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos», llegó a decir tras las elecciones generales. Esta semana, el PP catalán también ha rebajado el tono e incluso ha aprobado las conversaciones con Junts, vinculándolas exclusivamente al objetivo de «echar» a Sánchez.

En Génova guardan silencio, desde la tranquilidad de dar por hecho que, pase lo que pase en los próximos meses, no habrá revuelta interna. Hicieron valer a finales de año su poder y exigieron total autonomía para las decisiones que tome el presidente del PP. Al mismo tiempo que desde Madrid prometieron no interferir en la decisión de los territorios sobre cómo afrontar, por ejemplo, los pactos con Vox. Sobre todo, tras la ruptura de Santiago Abascal en cinco comunidades autónomas por el tema de la inmigración y tras el órdago de no apoyar los presupuestos autonómicos de los gobiernos del PP.