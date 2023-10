Feijóo reivindica en Guernica el autonomismo como mejor proyecto de convivencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo participó junto al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz en el tradicional acto con el que el los populares vascos conmemoran el aniversario del Estatuto de Autonomía que el próximo día 25 de octubre cumplirá 44 años de su aprobación.

Dicho texto, conocido como el «estatuto de Guernica», recoge que el País Vasco como expresión de su nacionalidad, «se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto que es su norma institucional básica». Durante el acto, los populares vascos leyeron diferentes artículos de dicho estatuto donde, en el título preliminar, se subraya que el Estatuto de Autonomía de Euskadi fue aprobado mediante Ley Orgánica el 18 de diciembre de 1979 pero su inicio tuvo lugar el 25 de octubre. De acuerdo con esta Ley Orgánica, la Comunidad Autónoma Vasca «está integrada por los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, al tiempo que se deja abierta la posibilidad a la incorporación de Navarra si este territorio así lo decidiera. Además, recoge que su lengua propia, "el euskera, tiene junto al castellano carácter oficial». También recuerda que todos los vascos tienen derecho a conocer y usar tanto el castellano como el euskera, y "se regulará y se garantizará" ese derecho y "nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua".

"Autonomismo"

Alberto Núñez Feijóo reivindicó la autonomía vasca y el autonomismo. Consideró que es "injusto" que no se reivindique un modo de entender la identidad propia, la convivencia ciudadana y otros marcos políticos que han demostrado su eficacia y capacidad de adaptación, tres factores que dijo prueban la idoneidad de un un sistema político y del que dependen que la sociedad vasca progrese. "La identidad está configurada por una cultura que puede y debe tener su lugar propio".

El líder del PP dijo que "el estatuto de Guernica se ha demostrado idóneo" y posé unas fuertes raíces en el pasado, cuenta con ramas diferentes y se alza al futuro. Está protegido por todos los españoles y vascos que, "consideramos que democracia y autonomía son las dos caras de la libertad". Sobre si otro tipo de organización política garantizaría lo mismo que la autonomía, Feijóo indicó que no. Apuntó que "hay una diferencia sustancial entre la autonomía y otros proyectos y es que "ha demostrado sus capacidades en en contacto con la realidad; funciona en la teoría y en la práctica, pero no puede construirse nada después de sus ruinas".

Feijóo recordó cómo el PP ha defendido en Euskadi la libertad "hasta en sus últimas consecuencias". Apuntó que siendo presidente de la Xunta de Galicia constató que la autonomía produce "efectos y afectos que hacen más fuerte la comunidad y la fortalecen sin la necesidad de pagar un precio de víctimas y dolor.

"No es casual" que el terrorismo de ETA fuera un terrorismo que quisiera destruir la autonomía vasca porque garantizaba la libertad de este pueblo"."ETA no soportaba que la gente viviera en libertad, pensara en libertad y fuera vasca en libertad". Por ello, tuvo un recuerdo para todas las víctimas del terrorismo y apuntó que "muchos del PP cayeron por defender esa libertad". "España, al igual que Euskadi, superó esa pesadilla. La autonomía sigue en pie. Aunque, advirtió de que hay quien sigue con la intención de "desestabilizar el autonomismo" como única forma de imponer las su manera de entender las cosas.

En el aniversario del estatuto pidió "defender el autonomismo y practicarlo". Dijo que, defenderlo, es enfrentarse sin complejos ni ambages a quien no cree ni creyó nunca en él. "La dignidad en la que los vascos sufrió el terrorismo no puede permitir que, quien los ordenó, pergeñó y celebró cientos de atentados, sea quien decida el futuro de España o gobierne la lehendakariza"."Sortu y Bildu no representan el mejor pasado de Euskadi, sino el peor".

Los populares vascos celebrarán el próximo 4 de noviembre su congreso regional en el que está previsto que Javier de Andrés tome el relevo de Carlos Iturgaiz al frente del PP vasco. Feijóo ha buscado un perfil «ganador», el del todavía diputado nacional con el fin de reeditar en los comicios de 2024 las dos victorias del PP en Álava en 2011 y en 2015. Dos ajustadas victorias electorales con Javier de Andrés como candidato a la diputación alavesa que extendieron el protagonismo de los populares en Euskadi.

Ante esto, Feijóo recordó que es algo que "necesita el PP de Euskadi" y garantizó a los populares vascos que para ello"tendréis mi apoyo".

Feijóo aseguró que él no es nacionalista y, además, "no comparto sus postulados". Destacó que trabajó para que en Galicia no prosperase el nacionalismo y que el pueblo gallego optase por el autonomismo. Aun así, "lo respeto y merece que no intenten engañarles a cambio de un apoyo pasajero" -en referencia a la próxima investidura de Pedro Sánchez-. El líder del PP indicó que su idea de España no tiene que ver con un estado plurinacional, que "empobrece a los pueblos" cuyo dirigentes la reclaman. Partiendo de eso, consideró que "la convivencia es posible, siempre que no sea connivencia o imposición frente a los que no lo somos". Se preguntó si alguien concebiría que cualquier acto delictivo fuera perdonado sin pedir perdón -en referencia a la amnistía-. "¿Qué gesto ha tenido Bildu con las víctimas del terrorismo? ¿Y, el independentismo catalán con los que se rebelaron contra ellos?

Por ello, aseguró que, el PP no dejará solo a los ciudadanos "ni en Euskadi, ni en ninguna parte de Cataluña" y recordó que en "el árbol de Guernica tienen cabida todos Si la mitad se quedase fuera, no tendría sentido".

Preservar el estatuto

Carlos Iturgaiz agradeció a Feijóo su presencia, en "el último acto en el que soy presidente del PP vasco". Recordó que estamos ante 44 años de "desarrollo democrático" del estatuto y afirmó que, como cada año, reivindican su estatuto donde "los vascos y resto de españoles tenemos dos marcos de convivencia repletos de futuro como son la Constitución y el estatuto de Guernica" donde instó a protegerlos frente a los que quieren derribarlos. "Nos une a la mayoría de los vascos".

A modo de balance instó a preguntarse si los vascos sienten que la Sanidad funciona bien y admite confianza. Se preguntó: " ¿Por qué se antepone la euskaldunización a la educación? ¿Por qué la política penitenciaria está sumida en el descontrol? ¿Por qué los actos de enaltecimiento no cesan?".

Iturgaiz apuntó que "el plan Ibarretxe o el desbordamiento inconstitucional que pretenden algunos no podemos vivir los vascos. Tampoco de planteamientos excluyentes o de ruptura constitucional" y reclamó una mejor gestión. "Este gobierno vasco es incapaz de garantizar la convivencia, las libertades y el bienestar de todos los vascos; de generar confianza y ejercer el autogobierno al servicio de las personas respetando a una sociedad que se manifiesta plural". El líder del PP vasco pidió a Urkullu "que gestione mejor el estatuto y se deje de utopías". "Hay mucha reivindicación política, más en la etapa de las rebajas Sánchez", advirtió. "Siempre hemos dicho que el estatuto constituye el acuerdo de vascos más importante de nuestra historia que promueve la cultura del acuerdo"siendo su texto "uno de los mejores legados que podemos dejar a los más jóvenes". En resumen: "Estatuto de Guernica como garante de la convivencia".