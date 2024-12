Feijóo avisa a Sánchez de que ni el independentismo "perdonará sus mentiras"

La debilidad parlamentaria del Gobierno y la corrupción que cerca al PSOE ha centrado el rifirrafe entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El PP ve a un Ejecutivo acabado y ahora, en esta semana, cuestionado por sus propios aliados después de que Junts lanzara un órdago al exigir al presidente que se presente a una cuestión de confianza. Así, ambas cuestiones son aprovechadas ahora por el PP para denunciar la soledad de Moncloa.

El presidente del PP ha cargado contra Sánchez y le ha avisado de que su "precariedad parlamentaria" solo es "comparable con su debilidad judicial". Le ha avisado, además, de que "ni el independentismo "perdonará sus mentiras" ni los jueces "sus delitos". "Donde usted ve entendimiento, sus socios ven engaños, y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ven indicios de delito". Feijóo ironizó con la cena de Navidad del presidente Sánchez. "Al menos se sentarán dos imputados en la cena de Navidad", en referencia a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y a su hermano David. Después de Navidad, dijo, los socios del Ejecutivo le estarán esperando para cobrarse la investidura, mientras Podemos seguirá especulando con su caída "porque saben -ha dicho- que usted va a por ellos". "Y los independentistas volverán a recordarle que sin ellos usted no es nadie", ha proclamado. En ese momento, Feijóo ha aprovechado para avisar a Junts. "Claro que Sánchez no es de fiar", ha dicho en referencia a la cuestión de confianza lanzada por Puigdemont por reconocer que ya no se fía del presidnete. "Claro que les ha engañado; claro que les va a seguir engañando", aventuró.

Feijóo también ha advertido a Sánchez de que nadie le persigue "por ser progresista" sino por "presuntos delitos y por mentiras reiteradas" y ha pedido que deje de "comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles".

El presidente del Gobierno, por su parte, presumió del peso internacional de España, sacando a colación un artículo publicado por "The Economist". Sánchez destacó que España tiene mucho "más peso que en anteriores administraciones".