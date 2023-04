Feijóo se compromete a "derogar el sanchismo"

Cuarto cara a cara entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Muchos vieron el choque como un simulacro de debate para las elecciones que están por venir. El próximo 28 M ambos medirán sus fuerzas convencidos de que los resultados serán una radiografía de sus posibilidades para seguir o llegar a La Moncloa.

En quince minutos Alberto Núñez Feijóo tuvo que replicar la intervención de más de una hora del presidente del Gobierno. “Con la que están liando y siguen todos en sus puestos, es asombroso”, dijo en tono irónico tras ver la bancada de los ministros llena. Afeó a Sánchez de “ocultar información” sobre la guerra de Ucrania y la ayuda española que era el objeto de debate porque, dijo, “nos ha contado nada”. "No sabemos cuál es la aportación de España, el armamento, de aviones no hablamos”.

Sobre la reforma de la Ley del "sólo sí es sí" que se debate en el Senado mañana criticó que Sánchez se ausentara de la votación que hubo en el Congreso algo que, dijo, él no hará. "Yo sí votaré para reformar la Ley, para evitar que los pederastas y violadores no vean abaratada sus penas. De nada, señor Sánchez", le espetó al tiempo que aseguró que es algo que hace "convencido, por las mujeres, no por las elecciones. No ha tenido ni siquiera la valentía de votar su ley". Además, formuló un ruego: “Sus ministras dicen que desde mañana se vivirá un colmo probatorio, algo que puede incentivar a que no se denuncie. Desmiéntalo, cese a alguien o váyase". Además, le recordó que parece que le "avergüenza corregir los desmanes de su Gobierno; a mí me avergonzaría cometerlos".

Sobra la propuesta de vivienda que lanzó Sánchez durante su intervención en el Senado que prometió 20.000 nuevas viviendas en suelo público de Defensa dijo que parecía "el milagro de los panes y los pisos". Le afeó que ahora eleve la cifra a 113.000, algo que anunció el que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos cuando prometió 100.000 y le destituyó. "No habla de la okupación, porque no le dejan sus socios, pero se producen cada 50 días" y le pidió que no equipare las ayudas de las familias con la okupación ilegal y no dé más motivos a los okupas. "Si quiere ser la esperanza de este modo de vida, allá usted. Yo, no" al tiempo que recordó el plan de vivienda del PP en el que propone expulsar a los okupas en 24 horas.

Pacto por el agua

El líder del PP también habló del problema del agua, y acusó al Ejecutivo de haber tardado cinco años en preocuparse por ello. “Nuevo eslogan, nuevos enemigos", y le reprochó que llame "pacto nacional del agua" a un acuerdo del consejo de ministros. "Ese acuerdo ha sido recurrido y está en el TS por Murcia, Valencia. Estamos en un asunto de magnitud que no se resuelve con politiqueo. No alimente la división. Es lamentable que con el nivel de sequía que hay siga sin tomarlo en serio" y tildó la actitud de Sánchez de "desidia". "No use Doñana como un disparadero electoral”, unas palabras que empleó Feijóo aunque las acababa de pronunciar el que fuera dirigente socialista Alfonso Guerra. “Para insultar no cuente usted conmigo, pero sí para buscar soluciones" e instó al presidente del Gobierno a acometer una política de agua a medio plazo. Recordó también las propuestas del PP en esta materia y aseguró que "el derecho al agua será una prioridad" para su gobierno y se comprometió a llevar a cabo una red estratégica del agua, escuchar a todos los presidentes autonómicos para concretar ese pacto del agua y pondrá todos los recursos que hacen falta para compensar ese déficit inversor.

Derogar el sanchismo

Feijóo incidió en la división de un gobierno que “cuenta con tres facciones y veinte siglas y "ni coordina las publicaciones del BOE”. Dijo que "lo peor" es que solo tiene para ofrecer “más de lo mismo: más populismo, más sanchismo" y consideró que el presidente del Gobierno ya ha asumido que "es su peor lastre". Además, le advirtió de la mala idea de que esté intentando "aupar" una marca blanca -en referencia a Sumar-. “Usted ya aceptado su derrota. Sólo le queda darse cuenta de que no va a sumar” y, ni con todas las mayorías, podrá frenar la fuerza del cambio. Usted es lo que la mayoría de los españoles quieren evitar" y le preguntó el porqué no convoca elecciones anticipadas. "La reforma más importante es derogar el sanchismo, derogar la mayoría de las políticas de este Gobierno, que no supone solo eso sino derogar su forma de hacer política" y le acusó de "inacción" e "infravalorar" la memoria de la gente. "Su tiempo se acabó y más pronto que tarde se hará posible el cambio que añora la inmensa mayoría de los españoles".