Feijóo consolida los 172 votos y se queda a cuatro de la investidura en la primera votación

El Congreso de los Diputadosno ha dado el primer aval al candidato propuesto por el Rey, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ser investido como presidente del Gobierno en primera votación tras las elecciones generales. Los populares se han quedado a cuatro escaños de conseguir la mayoría absoluta tras reunir los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria. Feijóo en total ha recabado 172 apoyos y necesitaba 176. En contra, ha recibido 178 votos en contra. Hubo un momento en el que un "sí" que era un "no" se coló en la votación. "¿Perdón?", dijo la secretaria de la Mesa. "He pronunciado mal su apellido", argumentó, permitiéndole así de nuevo pronunciar al diputado Herminio Remigio (PSOE) el sentido del voto que era un "no" para Feijóo mientras protestaban las bancadas del PP.

Este viernes, Feijóo se enfrentará a la segunda y última votación en la que necesitará más "síes" que "noes" y que, probablemente, tampoco superará. Necesita que haya, como mucho, 171 "noes", esto sólo lo podría conseguir si siete diputados del Congreso de los Diputados se abstienen en la segunda votación.

La opción más viable, según la aritmética, era que el PNV apoyara al PP para su investidura. Sin embargo, los nacionalistas vascos se han borrado de cualquier ecuación en la que se combine con Vox y este miércoles han dejado claro que prefieren, si la elección es entre "Feijóo y amnistía", secundar la vía de amnistía a los líderes del procés. El candidato de los populares ha evidenciado la aproximación que están teniendo los nacionalistas vascos con EH Bildu lo que a exasperado a su portavoz, Aitor Esteban.

Los populares también han tratado de apelar a la conciencia del socialista tradicional para evitar que su investidura fracasara y dar paso con ello a una hipotética investidura de Pedro Sánchez donde se consuma la "desigualdad" de todos los españoles. La amnistía solivianta a buena parte del PSOE, pero no se espera ningún movimiento de este estilo. Hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha negado que vaya a ejercer algún tipo de influencia sobre sus diputados regionales en la votación.

Este miércoles, de manera ipsofacta, se ha activado ya el tiempo de descuento para que se produzca una repetición electoral, si durante dos meses no hay ningún candidato que logre la confianza de la Cámara Baja. Así, debe producirse una investidura antes del 27 de noviembre. Si transcurridos dos meses no hay presidente investido, se convocarán elecciones automáticamente para el 14 de enero de 2024. Aunque, todo apunta a que Sánchez logrará un acuerdo con los partidos independentistas.

Retratar a los partidos

El líder del PP aseguró que salía de la investidura con los "mismos principios, mi palabra y la de once millones de votantes. Con mi integridad política y personal intacta: igualdad, libertad y dignidad". Indicó que sus propuestas "siguen vigentes" y se mostró convencido de que el debate había "valido la pena. Nos hemos retratado todos con nuestras palabras y nuestros silencios" y volvió a erigirse como "alternativa al modelo de chantaje y concesiones".

Uno de los objetivos del candidato popular era ese: retratar a todos los partidos, al PSOE por sus pactos con el independentismo, pero también al PNV, partido en el que hurgó en la herida de la competición electoral con Bildu en el País Vasco. A la vez, Feijóo, consciente de la complicación para superar el proceso de investidura la utilizó para presentarse como un "presidente de fiar, no a cualquier precio", como trató de dibujar a Pedro Sánchez. "Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no aceptó pagar el precio que me piden para serlo", le espetó. Su discurso presidenciable, además, sirvió para disipar las dudas que había entre algunos cuadros populares sobre su figura como alternativa a Sánchez y demostró ser un buen orador, con retranca evidenciado sus tablas en la contienda política.

El hecho de que Sánchez despreciara a Feijóo al renunciar a darle la réplica y dejar la responsabilidad en el diputado raso Óscar Puente fue concebido por los populares como un regalo a aprovechar. Fuentes populares se jactaban después de que Sánchez pueda "soportar" la "humillación" de Puigdemont, pero "no la de Feijóo". Así, ante un presidente del gobierno y vicepresidenta segunda sin voz en el debate, Feijóo ganaba enteros en el debate, aunque fracasara para reunir los apoyos para ser presidente, mientras el resto de los grupos de izquierda consideraban que salía más "solo" de la investidura.

Pleno Sesión de Investidura en el Congreso de los Diputados © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Este miércoles, Feijóo se ha centrado en hurgar entre la pugna electoral entre el PNV y Bildu, algo que ha desatado la indignación del portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban. El líder del PP ha confirmado que no quiere los votos de la izquierda abertzale: "Se los dejo a Sánchez". "Es un orgullo que Otegi solo pueda ordenar sobre mí el no a la investidura", sentenció.

Las palabras de Feijóo al PNV desataron la indignación de su portavoz, Aitor Esteban. El líder del PP apeló a la conciencia de los nacionalistas vascos y alertó de que cada vez se aproximan a la izquierda abertzale. Destacó cómo es el "nuevo PNV" un "partido con historia" que ahora, se va adaptando en función de lo que les interesa, pero avisó: "Tienen un problema". El candidato a la presidencia del Gobierno exasperó a Esteban al confrontarle. "Ustedes caminan de la mano de EH Bildu y eso es malo para Euskadi".

Además, Feijóo acusó al PNV de contribuir al blanqueamiento de Bildu al apoyar a Sánchez en su legislatura. "¿Cuál es el proyecto compartido que los lleva a los dos -PNV y Bildu- a ser puntales en una mayoría eventual de Sánchez? ¿Comparten proyecto económico? ¿Van de la mano de la política fiscal? ¿Le dirán a la industria vasca que su modelo es el mismo que el de Sánchez? ¿Comparten ideario en materia de vivienda?. En este punto les ridiculizó recordando que, "Bildu es quien hace las leyes que tiene que aplicar el PNV en País Vasco, y después, ustedes las recurren. Su consejera de vivienda luego las recurre. Coherencia pura".

Por su lado, los aliados de Sánchez han confirmado su "no" a Feijóo. El PNV, siguiendo la estela de Junts, tampoco quiere quedarse encasillado en ningún bloque político. Ni con PP ni con PSOE. "De Sánchez nos fiamos poco, al igual que de usted. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?".

Bildu, por su parte, también ha dado su "no rotundo" a Feijóo. Pero se ha querido desmarcar del PNV, después de la refriega del candidato popular. "Algunos quieren hacernos creer que el problema es su alianza con la ultraderecha. Que el obstáculo para que usted pueda Gobernar es su alianza con Vox. Pero aquí no existe un Vox malo y un PP bueno porque ustedes, en lo fundamental, comparten el mismo proyecto reaccionario y autoritario".

Segundo día de la sesión de investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados Alberto Ortega EUROPAPRESS

Otros apoyos de Feijóo

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha insistido en su intervención en que si el PSOE tiene la intención de promover la amnistía de los protagonistas del procés "es mejor volver a votar" y que España necesita un cambio "para ilusionar". Advirtió también de que un país "no puede estar sometido al chantaje permanente de los que quieren destruir España", repartiendo sus ataques entre EH Bildu, a los que considera "herederos de ETA" blanqueados por Pedro Sánchez, y entre los independentistas catalanes: "No se puede negociar con los prófugos ni pactar amnistías ilegales".

Por su parte, la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha asegurado que "pactar con alguien no significa asumir su ideología" y explicó que había preferido apoyar a Feijóo porque el líder del PP se ha "comprometido" con la Agenda Canaria y "Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias".

A quienes le critican que apoye una investidura fallida, Valido recordó que su partido también apoyó a Pedro Sánchez en la investidura fracasada de 2016 cuando pactó con Albert Rivera, de Ciudadanos.

Feijóo agradeció a los portavoces de CC y UPN su apoyo a la investidura y su actitud constructiva y dialogante.

