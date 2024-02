Feijóo exige a Sánchez que no se esconda y dé explicaciones sobre Koldo y sus "negocios turbios"

Desde el kilómetro cero que homenajea al espíritu de la Transición, al lado del monumento de la Constitución, el PP arranca su ruta por la igualdad que recorrerá 15.000 kilómetros y que, en dos caravanas, recorrerá de norte a sur toda España.

Desde allí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado lo que "nos es común" y ha proclamado que "nadie es más que nadie".

El líder del PP advirtió de que su partido "es coherente con sus principios" y lo seguirá siendo, ejerciendo la responsabilidad de representar a los intereses generales y por ello, aseguró, "llevaremos hasta las últimas consecuencias la igualdad en la justicia, en el dinero y las cuentas del Estado".

Defendió que España no puede pagar la compra de un Gobierno que ha supuesto un "cheque en blanco" para quien garantice su estatus (el de Sánchez) de Presidente. "Los españoles no tienen que pagar la financiación de una ideología con la discriminación de todos, ni el sometimiento a unos socios con la humillación de todos", dijo. Reivindicó la igualdad como el derecho que tienen los españoles a tener las mismas infraestructuras-en referencia a la discriminación que sufren los extremeños- y, que ser independentista, no puede ser garantía de mejores carreteras, más inversiones en favor del pueblo que dicen representar. "Este Gobierno extorsionado es una amenaza real", advirtió.

Feijóo se preguntó si un agricultor, para que le escuchen, se tiene que presentar a las elecciones o chantajear al gobierno.

Además, aseguró que "no es admisible" que un fugado -como Carles Puigdemont- pida una amnistía y al PSOE le falte tiempo para concederla; pero, sin embargo, la ley de la ELA sigue en un cajón.

Advirtió de que el Gobierno está intentando construir una nación a la medida de una persona a la que España le queda grande además de estar "subestimando la valía de los ciudadanos a los que ha de servir con justificaciones absurdas e intenta convencernos de que la mejor manera de llevar la nación es la falta de principios". "Le queda grande cuando busca levantar un muro a todo el que no le dé la razón, cuando todo es descalificación contra quienes piensan diferente, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aún hoy, siguen dependiendo de Grande-Marlaska y el Gobierno depende de quien está en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Caso Koldo

Feijóo arremetió contra Pedro Sánchez y recordó "caso Koldo" mientras los miembros del Gobierno dicen ahora no tener trato con el que fuera asesor del exministro de Transporte, José Luis Ábalos. "Demuestra que le queda demasiado grande cuando hace 24 horas conocimos que han detenido a un asesor para todo, de los hombres clave del partido y del Gobierno en una trama de mordidas". Reprochó que el Presidente guarde silencio sobre los hechos mientras insulta a quienes le piden explicaciones. "El presidente del Gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima". "Este es el PSOE actual, el partido sanchista" de quien recordó que eliminó el delito de sedición, quien rebajó el de malversación, quien quiere amnistiar la corrupción y no da ni media explicación sobre personajes como "Tito Berni, Koldo y sus negocios turbios". "Con varios ministerios implicados: el que paga, y el que se lucra, no cabe el silencio". Por ello, el líder del PP aseguró que cualquier gobierno serio, Sánchez debería dar una rueda de prensa y "queremos saber lo que piensan los ministros de Sanidad de ahora y de antes, qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y los presidentes autonómicos del PSOE que también compraron esas mascarillas".

Feijóo pidió dejar trabajar a la Audiencia Nacional, a la Fiscalía anticorrupción, a la Guardia Civil y el PP cumplirá con sus obligaciones en defensa de los intereses generales.

Este gobierno le queda grande cuando demuestra que todo su proyecto de país es que todo le vale menos que gobierne el PP. "España le queda demasiado grande a quien él mismo es la medida de todas las cosas".

Esto sucede, dijo, porque alguien se lo permite: "Del PSOE ya solo quedan palmeros a sueldo, el resto se han ido o han sido apartados". Feijóo dijo que a él no le concierne señalar que el voto al PSOE ya no valga para nada y sus votantes se reparta entre el separatismo y a quien lo hacemos frente. Sin embargo, "lo que sí nos importa es que Sánchez haga con España lo mismo que hace con su partido, destruirlo. Que destruyan nuestro país es lo que más nos importa".

El líder del PP aseguró que Sánchez "ha despertado de una tormenta de dignidad, lo tenemos calado, y está calado hasta los huesos" y que el "¡ya basta! que no le dice nadie de su partido se lo ha dicho Galicia".