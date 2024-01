El PP arranca una "ruta de la igualdad" frente a la "política de mando a distancia" desde Waterloo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido ante el Comité de Dirección del partido que se ha concentrado durante 48 horas en Toledo para armar el "marcaje" y "líneas de ataque" con las que hacer una oposición "sin cuartel" y ser alternativa.

Concluído dos días de "trabajo intenso y continuado", el líder del PP consideró que había sido "muy útil" la jornada ante una situación política de "bochorno parlamentario y político" que les preocupa. Ante la política "peligrosa" y el desfiladero a la que están abocando a España, Feijóo aseguró que el PP seguirá trabajando para que España "mantenga la unidad de su territorio y la igualdad de todos los ciudadanos sean el marchamo que defenderá en toda la legislatura".

Han sido, según destacó el propio líder del PP, 20 horas de trabajo que equivalen a diez Comités de dirección para tener "a punto" el partido ya que consideran que "la mayoría de los españoles están siendo abandonados" por el Gobierno de Pedro Sánchez. El próximo fin de semana tendrá lugar la interparlamentaria en Orense y en las próximas semanas también llevarán a cabo un encuentro con los alcaldes de las grandes ciudades, así como a finales del mes de enero tendrá lugar la Junta Directiva Nacional que reúne a todos los parlamentarios del partido. "Estamos ante un pronóstico muy complejo" donde "debemos estar a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos que gestionar".

Feijóo lanzó un mensaje a los españoles para asegurarles que "no están solos" y que cuenta con el PP que, garantizó, estará con ellos "con un proyecto a la altura de un gran país".

El líder del PP insistió en que esta semana han asistido a un "esperpento" en las Cortes Generales a pesar de que ya habían augurado que el Ejecutivo iba a descomponerse y a humillar a todos los españoles. "Nunca hemos tenido un Gobierno tan débil ni tan divido" e incidió en que "en las Cortes Generales hemos sido humillados desde Waterloo desde donde se decidieron todas las votaciones de esta semana". Por ello, denominó esta legislatura como la del "chantaje" y acusó a Sánchez de que todo lo que saca adelante es "a costa de mercadear con lo que no es suyo". "Saca adelante una votación mediante un pacto con independentistas y una lluvia de concesiones que pagarán todos los españoles" además de la cesión de la inmigración que, advirtió de que trae consigo "expulsar de Cataluña a todos los efectivos de la policía nacional y a que se practique una política xenófoba. "No tiene nada de progresista ni europeísta trocear la inmigración ni de constitucionalista subastar la igualdad y las competencias del Estado".

Feijóo advirtió de que estas solo son las "cesiones inaugurales" de la legislatura donde encabeza la amnistía y la entrega de Pamplona a EH Bildu . "Vendrán más rendiciones", donde apuntó que el proyecto del PSOE no es ya ni solidario ni tampoco aboga por la igualdad.

Además, subrayó que "hoy a las familias les cuesta más llegar a fin de mes, hay mayor inseguridad jurídica" además del desprestigio internacional, apuntó. Ante este escenario garantizó que en el PP "no nos vamos a cruzar de brazos".

Acciones

Como primera fuerza política del país, Feijóo aseguró que su formación tiene "más responsabilidad de sustituir al Gobierno", en muchos casos, desde la oposición. Por ello apuestan por un proyecto de concordia y regeneración de la vida política y un proyecto de crecimiento económico y que devuelva a España al lugar que le corresponde. Abundó en la idea de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales y "esto no se puede someter a ningún mercadeo".

El líder del PP anunció que, para dar a conocer su alternativa de la igualdad y los derechos, iniciarán una ruta que estará por toda España con dos paralelas por el norte y sur para recorrer los pueblos y las plazas de España. "Sabemos que hay muchos ciudadanos desencantados" y aseguró que comparte esa indignación ."No es aceptable que en España se escuche más lo que dicen desde Waterloo que lo que necesitan en pueblos y plazas. Seremos la voz de los que no tienen voz".

El 28 de enero volverán a salir a la calle a pedir dignidad, igualdad y defender lo que es de todos porque "España no se rinde, no se vende y no se trocea".

El PP apuesta por recuperar la neutralidad de las instituciones, dignificar las Cortes Generales y que estas vuelvan a ser el centro de la vida política y no "un teatrillo al servicio de Sánchez" y menos, "una Cámara con mando a distancia desde Waterloo".

Frente a la economía, al declive, los populares aseguran que tienen una alternativa de crecimiento. "Necesitamos recuperar la ambición reformista para mejorar la cartera de servicios públicos, atender en tiempo y forma a los ciudadanos en la sanidad, mejorar la educación y mejor y más empleo, además de ser un lugar seguro para invertir y atraer con seguridad la inversión de los españoles".