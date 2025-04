Feijóo hurga en la contradicción de Yolanda Díaz con el incremento militar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hurga en las contradicciones en las que ha entrado Sumar, que no apoya el gasto militar pero descarta salirse del Gobierno.

La oposición sigue reclamando explicaciones al Ejecutivo por el plan de Defensa anunciado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y critica que se trate de una "cacicada antidemocrática" aprobar el plan sin la autorización del Congreso y sin el apoyo ferreo de ninguno de sus socios. Así, Feijóo reclama a Díaz que se vaya del Gobierno si no apoya el plan de inversiones en Defensa y seguridad de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este 2025.

"Irse o ser cesada"

"En un Gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos, debería ser cesada y no quedarse por apego al cargo", ha declarado Feijóo durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChampain).

Para Feijóo es "inédito" que el presidente Sánchez presente un plan "en contra de la decisión del Gobierno" y que pretenda hacerlo a espaldas del Parlamento, esto es, sin pasar por el Congreso de los Diputados para pedir autorización. Según ha criticado, comparecer en la Cámara Baja -tal y como se comprometió Sánchez- "no sustituye la obligación de someter el aumento del gasto militar a la autorización de las Cortes". Ello evidencia que "desprecia a la legalidad y al Parlamento" en palabras del líder de la oposición. "Ninguna ley exime del gasto en defensa de la supervisión de las Cortes. Más para un Gobierno que lleva toda la legislatura sin presupuestos".

"Pura improvisación"

El presidente del PP acusa a Sánchez de tejer un plan de "pura improvisación" que transforma el "gasto coyuntural en gasto estructural" en un momento en el que el gasto de Defensa ha venido para quedarse. Además, ha criticado que se trate más de un plan de "supervivencia" para Sánchez. Es por eso que ha negado que sea un plan que vincule a España. "No la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Y, además, no le puede vincular porque no se le pide autorización a las Cortes Generales para suscribirlo", ha zanjado.

Por otro lado, el líder del PP ha evidenciado las "incoherencias" del plan de Defensa, puesto que, según su opinión, serán los españoles los que se verán afectados económicamente. "Decir que no se necesitan más recursos es iverosimil", ha advertido. Y es que Sánchez ha asegurado que elevará el gasto en Defensa sin rebajar el gasto social. Ve el plan un "fracaso total" la gestión del Gobierno sobre los fondos Next Generation y avisa de que el Gobierno no ha detallado como sostendrá el plan en el tiempo.