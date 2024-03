Feijóo advierte de que las elecciones catalanas se harán fuera de la democracia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este jueves en Bruselas en la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo que se celebra entre hoy y mañana. Allí, ha advertido a los populares europeos de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, puede concurrir como candidato a las elecciones en Cataluña pese a tener pendientes asuntos judiciales "muy graves" en España. El líder del PP ha comunicado la "situación especial" que vive España a apenas dos meses de las elecciones europeas a sus compañeros de la UE en la reunión de líderes del PPE una reunión que celebra en los márgenes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el presidente del PP ha precisado que las elecciones europeas de junio van a estar vinculadas "de una forma muy especial" a lo que ocurra en los comicios que se celebran previamente en País Vasco y Cataluña. "Es evidente que vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del Estado de Derecho y de las democracias occidentales y es que todo parece indicar que una de las personas que va a ser candidato a la Generalitat es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España, sino que la va a teledirigir y este partido y este candidato es el socio que mantiene el Gobierno central", indicó Feijóo.

El líder del PP ha incidido en el hecho de "que un primer ministro de la UE dependa de partidos independentistas y concretamente, de políticos que están buscados por la Justicia española, no tiene ningún precedente en la UE".

Feijóo ha asegurado que sus colegas del PPE "han tomado buena cuenta y están atentos a lo que está ocurriendo en España con una ley fraudulenta que es la ley de amnistía que no conlleva a la reconciliación, sino que es sinónimo de inestabilidad política y con un Gobierno central que en este momento ha dejado de gobernar porque no puede aprobar leyes en el Congreso y acaba de aplazar el presupuesto de Estado". Feijóo indicó que la Comisión Europea caería en un "supuesto de irresponsabilidad" si no se asegura de que el Estado de derecho esté "vigente" en todos los países de la Unión Europea y consideró que Bruselas tendrá que volver a contactar a España tras los cambios en la ley de amnistía.

El presidente del PP explicó que mantuvo una cena con su familia política europea en la noche del miércoles en la que también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que con ella habló sobre el Estado de derecho en España.

¿Fusión con Cs?

Sobre las negociaciones que el PP está llevando a cabo con Ciudadanos para la integración de dicho partido y que, de presentarse en forma de coalición, como pretende Cs tendrían hasta el 30 de marzo a las 14:00, tras la ampliación de plazo debido a la Semana Santa, Núñez Feijóo, ha pedido que Ciudadanos decida si desemboca "definitiva y completamente" en el PP ante las elecciones catalanas y europeas porque la "desembocadura parcial y mayoritaria" ya se ha producido. Y es que para los populares solo existe una opción: que la marca naranja se integre en las siglas del PP, cabecera a la que no van a renunciar o bien que los integrantes del partido naranja puedan ir como independientes. De momento, los populares siguen sin contemplar la opción de coalición que quieren los de Adrián Vázquez que se resisten a disolver el partido en las siglas del PP.

Feijóo ha defendido la integración de Ciudadanos en el PP desde Bruselas. El presidente de los populares ha explicado que desde hace dos meses se negocia la confluencia ante las elecciones europeas y que ahora estas conversaciones se han ampliado a las catalanas.

Feijóo ha subrayado que en la "casa común del centro reformista español que es el PP tiene cabida más talento que proviene de Ciudadanos".

Además, ha recordado que más de doscientas personas que fueron cargos de Ciudadanos están ya en el PP y ha abogado por que las negociaciones lleguen a su fin y se pueda informar de algo claro en "los próximos días".

El líder del Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha defendido este jueves la necesidad de un frente común en Cataluña, mientras que fuentes del partido naranja en Cataluña han reclamado que la alianza no implique "disolverse" dentro del PP.