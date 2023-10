Feijóo reta a Sánchez a ir a elecciones el 14 de enero y así consulte sobre la amnistía

En torno a una hora ha durado el encuentro del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto NúñezFeijóodentro de la ronda de contactos de cara a la investidura del líder del PSOE.

Durante el encuentro, Feijóo ha constatado que Sánchez "está muy seguro de que va a ser presidente" y también que tiene esa mayoría. ¿Por qué? Porque le ha instado a "aproximaciones al diálogo" cuando sea presidente. "Me ha dicho el fin, pero no los medios" -para conseguir esa investidura-. "Cuando uno está tan obsesionado con el fin, le vale cualquier medio" y se mostró convencido de que el candidato socialista no tiene"límites". "El presidente del Gobierno en funciones no tienen límites para conseguir su fin". Por contra, Feijóo se ha reafirmado en todas las decisiones que hasta hoy ha tomado y aseguró que “es mejor quedarse a las puertas de la presidencia del Gobierno que obtenerlo así”.

Feijóo no ha conseguido que Sánchez pronunciara la palabra "amnistía", sin embargo; el líder del PP sí la dijo varias veces le indicó que indultar es perdonar a una persona que ha sido sentenciada y que la amnistía es que el Estado pida perdón. "Son dos cosas distintas y es uno de los argumentos que lanzaba hoy uno de los diputados catalanes". "La amnistía no es enterrar la independencia sino relanzarla". Sánchez no ha pedido a Feijóo su apoyo para ser presidente del Gobierno algo que dijo "era previsible" y tampoco le ha respondido a ninguna de las preguntas que le ha llevado el líder del PP que tildó que la reunión no ha servido para aclarar "nada".

Para los populares la amnistía no cabe en la Constitución española por lo que ha querido saber qué planes tiene Pedro Sánchez para ser investido presidente. Advierten de que no ha cambiado el ordenamiento jurídico, ni la Carta Magna, "solo la necesidad de lograr siete votos de Junts para ser investido presidente". Lo que si garantizó es que el PP defenderá lo que comparte la mayoría de los españoles: "Aquí no hay señoritos que estén por encima de la ley y menos si son políticos". Feijóo se ha reafirmado en todas las decisiones que hasta hoy ha tomado. “Es mejor quedarse a las puertas de la presidencia del Gobierno que obtenerlo así”.

Sobre la investidura, el líder del PP indicó que era “predecible” la reunión porque Sánchez “no me ha pedido que apoye la investidura” por lo que no trataron sobre ello. Sin embargo, sí que Feijóo ha insistido en saber cuándo se va a celebrar y Sánchez le ha respondido que aún no había fecha. “Es el candidato quien, en este caso, pone la fecha”, criticó.

Petición de elecciones

El líder del PP prefiere ir a elecciones el próximo 14 de enero antes de que se consuma un gobierno que vaya contra la igualdad de todos los españoles. Por ello, reta a Sánchez que, si está tan seguro de lo que va a hacer, "si cree que la justicia no es igual en función de quien delinca, que lo consulte a los españoles. Si tan seguro está de que los españoles quieren que nos reconozcamos como un estado opresor, que lo consulte a los españoles". Y también, aseguró que "si quieren que sean unos ciudadanos de segunda", lo consulte. Ante los "cambios de opinión" de Sánchez sobre la amnistía, también indicó "que lo consulte en las elecciones" porque el pasado 23J se votó lo contrario.

Feijóo prefiere que se "pida autorización a los españoles en las urnas para hacer lo que parece que va a hacer: incumplir la palabra dada, asumir que España tienes leyes injustas y que deberá pedir perdón el estado por Cataluña". Entre "desigualdad y nuevas elecciones creo que lo mejor son nuevas elecciones", sentenció.