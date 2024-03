Feijóo y sus barones coordinarán sus políticas en un retiro de tres días en Córdoba

Nuevo cónclave de los populares para marcar la estrategia de batalla. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este fin de semana a los barones de su partido se en un nuevo retiro, durante tres días, que tendrá lugar en Córdoba. Será desde el viernes hasta el domingo, donde el objetivo será coordinar las políticas y la hoja de ruta con las trece autonomías en las que gobierna o cogobierna la formación.

Este encuentro, en Córdoba capital, surgió a inicios de este año a propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recogió el guante y planteó que se celebrase en su región, según han señalado a Efe fuentes autonómicas del PP.

El planteamiento es poner en común, a puerta cerrada, acciones políticas en demografía o fiscalidad, según han indicado fuentes de la dirección nacional del PP.

El encuentro de Feijóo con sus presidentes autonómicos se celebra, además, cuando los populares han enfocado su labor de oposición en denunciar el "caso Koldo", la supuesta trama corrupta de cobro de comisiones ilegales en contratos con administraciones gobernadas por el PSOE para el suministro de mascarillas durante la pandemia. Para ello, el PP cuenta con una comisión de seguimiento de la que forma parte desde los miembros de la dirección del partido, los portavoces del Senado y del Congreso así como miembros de los territorios que pudieran verse afectados.

Este ya es el segundo retiro que llevarán a cabo en el PP después del que organizó Feijóo en Toledo donde se fijaron las "líneas de ataque" y perfilaron algunas de las estrategias de oposición y alternativa al Gobierno. Entonces se acordó no dejar ningún flanco sin cubrir en cuanto al ejercicio de oposición además de que el líder del PP dio la instrucción de no dejar las banderas tradicionales a la izquierda o reposicionarse, no solo ante lo que está ocurriendo sino ante lo que está por venir.