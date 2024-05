Feijóo tilda a Sánchez de ser una "fábrica de bulos andante"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este viernes el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir que "quiere acabar con los bulos" mientras aseguró que él es "una fábrica de bulos andante", y cargó contra las contradicciones del candidato del PSC a presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con respecto a un posible pacto con Carles Puigdemont."Por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta", señaló.

En un mitin en Mataró (Barcelona) garantizó que el voto al PP servirá para "rebelarse" ante "el declive" de Cataluña, "la parálisis" de la Generalitat, "la frivolidad" de Sánchez y Puigdemont, y la "mentira" del PSOE.

El líder del PP ha cargado ha lamentado que haya políticos que antepongan sus problemas personales por delante de los de la gente. "Los políticos no somos jefes de nadie. Somos servidores de todos los ciudadanos, se llamen Sánchez o Puigdemont", dijo.

Además, ha vuelto a afear al jefe del Ejecutivo su "teatrillo", el montado la última semana, en la que se tomó un periodo de" reflexión" de cinco días para sopesar su dimisión después de que un Juzgado de Madrid abriera diligencias a su mujer, Begoña Gómez, por sus actividades laborales. "Es la misma función de teatro de siempre. Quiere acabar con los bulos y es una fábrica de bulos andante. No cuenta una verdad desde hace cinco años", advirtió Feijóo. "Antes de ser presidente nos decía una cosa y ahora la contraria", señaló antes de subrayar que Sánchez dijo que "no pactaría con el independentismo" ni Podemos ni EH Bildu, que traería a Puigdemont para que rindiera cuentas ante la Justicia y que no aprobaría la amnistía. "Es compatible con quien le da lo que le quiere, y es incompatible con la verdad", añadió.

También cargó contra Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat a quien criticó que ofreciera a Puigdemont formar parte de un Gobierno "transversal" para, unas horas después, retirar la oferta. Y que posteriormente, en el mediodía de este viernes, el presidente de UGT Cataluña, Matías Carnero, que cierra la lista del PSC por Barcelona, insultara a Puigdemont al asegurar que se fue de España "meado o cagado" en el maletero de un coche cuando en 2017 abandonó el país para evitar ser juzgado. "¿Cómo se puede contradecir tanto un político en tan pocas horas?", se preguntó. "Por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta", recriminó a Illa.