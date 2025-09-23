Felipe VI reivindica la eficacia de la ONU para proteger el orden internacional

El rey Felipe VI reivindicó este lunes la eficacia de la ONU para proteger el orden internacional y el respeto al Estado de Derecho, en un momento crucial para la diplomacia multilateral.

El monarca defendió el papel de Naciones Unidas en una intervención con motivo de la recepción que ofreció a la colectividad española en Nueva York con motivo de su viaje a Estados Unidos para intervenir en nombre de España en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Consideró un honor encabezar la delegación española en una conmemoración que, dijo, se celebra en un momento de enorme trascendencia para la diplomacia multilateral, crucial, que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria y eficaz si de verdad hay una voluntad clara y honesta de avanzar y no dejarse llevar por intereses excluyentes.

El rey recordó que la ONU nació tras la guerra mas devastadora como un pacto entre naciones y una promesa a las generaciones futuras de que nunca más se permitiría que el miedo, la violencia y las amenazas marcarán el destino común.

"Honrar esa promesa no es mirar atrás, sino actuar. Y actuar significa hacer valer ese pacto", añadió el jefe del Estado, quien aseguró que España quiere actuar y encara este 80 aniversario convencida de que el multilateralismo es la herramienta más eficaz para responder a los grandes desafíos, y Naciones Unidas juega un papel central en la protección de un orden internacional fundamentado en reglas y en el respeto al Estado de Derecho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció su labor a todos los funcionarios españoles en la ONU y recordó que España cuenta con una comunidad en el exterior que supera los tres millones de personas, cerca de 200.000 de ellas residentes en Estados Unidos, y que refuerzan los vínculos entre los dos países.

A ellos se dirigió de nuevo para elogiar que mantengan viva la presencia de España en Estados Unidos cuando pronto se va a celebrar el 250 aniversario de su independencia, un momento histórico en el que recalcó que España tuvo también un papel decisivo.

Felipe VI asistirá este martes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (ante la que intervendrá el miércoles) y acudirá a la recepción que ofrece a los cabezas de delegación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE