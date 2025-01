Ferraz: se hacen puñetas

Si el Gobierno comienza a sudar por su debilidad natural le sale la vena autoritaria, no lo puede evitar. Mucho más si la oposición pepera recula y junto a los intrigantes “otros” te frena “los decretos para todos”. Cuando te acorralan, al presidente se le aparecen las musas, cierra los ojos y le aflora una ocurrencia nueva con la que salir del lío. “¡Es que es un fiera!”.

Verán, hace unas semanas anunció que había que colocarles el cepo a los medios de comunicación críticos con su gestión, olé. Luego llegaron los trucos para frenar los juicios que afectan a su mujer y a su hermano, otra genialidad. ¿La más reciente? Meter la pezuñita en la carrera judicial promoviendo que hasta un 25% de los nuevos jueces accedan a su cargo sin pasar una oposición. ¡Oh, amigos míos!, ¿otra vez el dedazo? Sí, ese viejo método del PSOE para ganar voluntades, pero ahora trufado en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para aumentar en 15 puntos el llamado cuarto turno. Ya tiemblan las academias preparatorias de opositores y se acaba el cartón en las imprentas para hacer los carnés falsos con dirección en la calle Ferraz. “Mire, que vengo a por lo de la plaza de juez para mi niñe, que me han dicho que es aquí donde se echan los papeles y se recogen las puñetas”. El Gobierno, ya sin taparse, explica que los magistrados actuales son muy fachas, que no han terminado de hacer la Transición porque los colocó Franco y tienen mucho dinero. Consejo: si usted sufre la mala fortuna de ir a un juicio, Dios no lo quiera, que sepa que tendrá delate para impartir justicia a Roland Freisler, aunque sus sentidos le digan que es una señora de unos 35 años, se llame Olga y tenga acento de Totana. Recurra, haga lo que pueda, gane tiempo, que en nada montan una academia estatal para que los jueces salgan en serie a imagen y semejanza de Sánchez.