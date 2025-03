El fiscal Stampa, tras su victoria en los tribunales: "El papel de García Ortiz en mi causa fue absoluto"

Ignacio Stampa cierra el círculo. La Justicia le acaba de reconocer al fiscal que inició el caso Villarejo que existió una "dilación injustificada" en la causa que le abrieron por presunta revelación de secretos. La investigación se alargó meses a pesar de que su instructor, Carlos Ruiz de Alegría, pidió el archivo en reiteradas ocasiones. Desde la Fiscalía General, y en concreto desde la Secretaría Técnica que dirigía el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, se conminó a practicar más diligencias. Ello propició que llegara al Consejo Fiscal donde se jugaba una plaza en Anticorrupción con una investigación penal abierta. La consecuencia fue clara: ningún compañero le votó y su trabajo en la causa contra Villarejo terminó ahí. Cuatro años y medio después logra una nueva victoria en los tribunales. En total ha impulsado siete frentes judiciales y los ha ganado todos. A día de hoy mantiene que Dolores Delgado estuvo detrás de todo y que, cuando la nombraron fiscal general tuvieron claro que estaban "muertos".

La Audiencia Nacional sostiene que el procedimiento que se le abrió tuvo una prolongación innecesaria. ¿Cómo acoge este fallo?

Lo que dice exactamente es que la Fiscalía prolongó indebidamente la investigación. Retardos en la Administración de Justicia hay todos los días, pero para que un tribunal declare que es indemnizables es porque fue un retardo especial. Lo valoro como el haber obtenido el procedimiento más importante que podría tener. No es una estimación íntegra de la demanda, porque planteábamos que había muchas irregularidades en la actuación de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, pero me ha dicho que fue irregular la principal, que es dilatar la investigación de forma indebida. Que eso lo hagan los fiscales generales investigando a un fiscal, solamente falta preguntarse por qué lo hicieron y cuál era el objetivo que buscaban y eso yo creo que con todo el devenir de los acontecimientos ha quedado claro por qué y para qué.

Usted ha dicho que hubo desviación de poder en todo el procedimiento, pero la Audiencia Nacional no acoge su tesis...

Porque no entra. Dice que una reclamación de responsabilidad patrimonial no es el cauce para pronunciarse sobre eso, pero no lo descarta. Sí que pone el foco en lo principal y todo dependió de aquella manipulación en la investigación al retrasarla sin justificación alguna.

¿Cuántas victorias lleva en los tribunales?

Todas. Siete de siete. Formalmente la penúltima demanda se desestimó porque yo pedía una información del Consejo Fiscal y como me la habían dado durante el procedimiento lo desestiman. En los demás han condenado en costas siempre a la Administración, lo que pasa es que no las pagan. Ahí sí que tengo que seguir litigando. Estoy todavía formalizando demandas para que paguen con el dinero de todos los españoles y que no les cueste más dinero en intereses porque el Ministerio de Justicia al final no quiere pagar. Del Tribunal Supremo deben las costas de los tres: 9.000 euros que pagamos entre todos.

Dolores Delgado

Esta última sentencia viene después de casi cinco años de que pasara todo. ¿Ve las cosas desde la calma?

Yo me distancié mucho, pero tuve que pleitear. La sentencia no es firme, lo que ha dicho la Audiencia Nacional lo puede revocar el Tribunal Supremo. Quise tomar mucha distancia, de ahí que el libro (El Complot. La verdad del caso del fiscal Stampa) tardara cuatro años en publicarlo. Lo que supone ahora es que esto ya no es una tesis mía, sino que los tribunales reconocen la gravedad de la situación. Es muy grave.

¿Tiene la respuesta de por qué se actuó así con usted?

Yo tengo la respuesta desde el primer minuto. Desde antes de que ocurra.

¿Y cuál es?

Interés personal de Dolores Delgado. Eso lo sabe cualquiera que tenga mínimas nociones de lo que pasó. La entonces fiscal general me quitó de en medio porque ella estaba afectada en el procedimiento Villarejo, estaban afectados amigos suyos y personas muy cercanas a ella.

¿Qué les supuso investigar el caso de corrupción más grave de la democracia?

Uno puede tener mucho trabajo y se adapta. La peculiaridad de este trabajo es que tienes presión que viene de muchos sitios. Ya lo dijo Miguel Serrano (fiscal Anticorrupción que comenzó el caso Villarejo junto a él) desde el primer día. Me dijo que el fuego amigo iba a ser lo peor. Y fue lo que pasó, pero no al final. Se fue mostrando a lo largo de la causa. Cuando Dolores Delgado es ministra de Justicia ya nos va afectando, y desde que la nombran fiscal general en febrero del año 2020, sabemos que estamos muertos porque está absolutamente concernida y no nos equivocamos.

Ignacio Stampa, fiscal. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Qué papel tuvo Álvaro García Ortiz en su investigación?

Era el jefe de la Secretaría Técnica; su mano derecha. Tuvo el papel de ejecutor. Dolores Delgado no podía intervenir en la investigación clandestina a la que me someten. La Fiscalía de Madrid quiso archivar mi investigación dos veces, pero no le dejó la Secretaría Técnica. Lo dice la última sentencia de la Audiencia Nacional. No dice el nombre, pero es que es el fiscal general del Estado actual. Son las indicaciones del actual fiscal general quien, en nombre de la fiscal general de entonces, comete las ilegalidades que acaba de poner sobre la mesa la Audiencia Nacional.

El papel de García Ortiz fue absoluto, actuando en interés de su jefa, no en interés de la legalidad, desde luego. Y su función principal fue la de tratar de ocultar la intervención de Dolores Delgado en toda la trama, hasta el punto de que en febrero del año 2022, el actual fiscal general del Estado engañó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por escrito diciendo que Dolores Delgado no había tenido la menor intervención en el caso y está documentado que sí.

Álvaro García y Dolores Delgado

El teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, le investigó y pidió reiteradamente que se archivara su investigación porque no veía delito ¿Qué resaltaría de él?

Siempre le estaré en deuda. Si yo llego a tener otro fiscal dúctil, maleable o extremadamente obediente, mi devenir procesal hubiera sido mucho peor porque son malas personas. No tienen alma. A mí me habrían llevado hasta el final. Habrían acabado conmigo. Lo que pasa es que yo me di cuenta y empecé a poner las cosas encima de la mesa. Pero antes reaccionó Carlos (Ruiz de Alegría). Aparte de ser buen jurista, era buena persona. No tenía que contentar a nadie ni aspirar a ninguna plaza ni a ningún cargo, como tenían que aspirar algunos de los fiscales que estaban involucrado en todo aquello.

Fue el mirlo blanco que apareció y que puso por escrito que tanto Miguel Serrano como yo hicimos un trabajo que no tenía ninguna de las irregularidades que se nos achacaba desde la Fiscalía General y que tanto se pretendían buscar. Luego Jesús Caballero Klink (fiscal superior de Madrid y jefe de Ruiz de Alegría) cambió de criterio cuando asumió el caso, hasta el punto que García Ortiz le dijo lo que tenía que poner en el auto de archivo y lo cambiaron y manipularon.

Usted se enfrentó a un Consejo Fiscal en el que, como tenía una investigación abierta por revelación de secretos, no recabó ningún voto para conseguir plaza en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Se han acercado usted los compañeros en este tiempo?

Usted, como periodista de tribunales, tiene conciencia de que a mí no me apoyaron por todo esto. Está escrito. Es una obviedad que toda la investigación pesó en los compañeros, hasta el punto que los fiscales de la Asociación de Fiscales dijeron expresamente que no me votaban por eso y al señor Luis Navajas (entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo) dijo en este medio que sí que me iba a votar, por arte de magia Dolores Delgado le dijo que no podía estar para que no me vote. Dolores Delgado buscó la coartada para que yo tuviera los cero votos y con estos votos históricamente no se propone a nadie para ningún cargo discrecional. Pero los consiguió así: ocultando que estoy limpio.

Dimisión del fiscal general

¿La investigación contra usted se intentó cerrar sin éxito antes de que se celebrara el Consejo?

Exacto. Lo intentaron cerrar para que yo llegara al Consejo con la investigación cerrada porque, evidentemente, un fiscal con sospechas de corrupción no puede ser nombrado. Esto era un montaje y si los vocales había alguno que no tenía información es porque se la oculta Dolores Delgado, que lo sabía directamente por Álvaro García Ortiz. La pinza estaba totalmente montada. No me ha llamado nadie para felicitarme porque todo esté saliendo bien.

¿Quizá por eso escribió el libro?

No. El libro es para conseguir paz y que todo el mundo sepa lo que ha pasado. Como soy fiscal, tengo la obligación de denunciarlo. Si la corrupción está en la cúpula de mi carrera, lo tendré que decir también. En el libro hay una parte en la que narro específicamente la investigación a la que me sometieron, que puede tener un componente más técnico para que todos los fiscales sepan mi caso. Y que están investigando con reglas nuevas aprobadas por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz para blanquear lo que me hicieron a mí. Las órdenes ilegales.

Ignacio Stampa, fiscal. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Cobra gravedad el hecho de que Álvaro García sea ahora fiscal general del Estado?

Es muy grave lo que publico en el libro y lo que ha dicho la Audiencia Nacional. Que tres magistrados digan que eso ocurrió me parece insólito porque lo normal es que no se condene a la Administración por funcionamiento anormal. Yo creo que es la primera vez que se condena a la Fiscalía General y al propio fiscal general por hacerle trampas al fiscal que investiga. Me parece espectacular, alucinante.

En el libro doy pistas que hace que la gente pueda entender lo que está pasando. Retrato a los personajes. No es que fuera adivino, pero es que están pasando cosas después que corroboran un poco lo que yo contaba: de darle información a medios de comunicación, de manipular investigaciones y, sobre todo, de ocultar papeles. A mi me han ocultado papeles. Más allá del fondo del asunto y de la presunción de inocencia que tiene mi jefa inmediata (Pilar Rodríguez), y mi máximo jefe (Álvaro García Ortiz), sí que chirría que el fiscal general del Estado esté investigado y siga en el puesto, porque condiciona la labor de la fiscalía.

Para mi como fiscal, la condiciona tanto, que la suprime. No puede haber Fiscalía ejerciendo sus funciones constitucionales e informando sobre su jefe, porque cualquier fiscal depende del jefe. Entonces el jefe tiene tanto poder a nivel de nombramientos discrecionales que la carrera profesional de cualquier fiscal se puede (ver afectada). Yo cuando escribí mi libro renuncié a mi carrera profesional.

¿Ha tenido represalias?

Ninguna. Pero tampoco ninguna rectificación. Estamos en un momento espantoso desde el punto de vista de la credibilidad. Yo creo que cada vez es peor por las personas que la vienen dirigiendo. Desde que llegó Dolores Delgado. Antes, los ciudadanos no sabían lo que era un fiscal jefe ni cómo trabajábamos, pero como vamos de escándalo en escándalo desde los últimos cuatro o cinco años, los fiscales estamos todos los días en la prensa. Incluido yo. Pero por bulos que es curioso.

El objetivo de todo esto es corregir un bulo y limpiar la imagen de los compañeros, cuando él precisamente fue el que azuzó el bulo contra mí. Cuando él hizo aquella nota de prensa en marzo asumiendo la responsabilidad de la nota (sobre González Amador) aludió a unos párrafos del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos que yo publico en mi libro. Razonan que, cuando se ataca a un fiscal injustamente por los medios de comunicación, que sea el fiscal general del Estado el que tenga que salir a explicarlo. Eso es lo que dice que hace, pero eso no se lo sabía cuándo me lo hizo a mí. Por lo menos se lo aprendió. Yo me alegro que si hay que defender a los compañeros, se les defienda, pero hubiera preferido que conmigo también lo hiciera y no que hiciera lo contrario.

Investigación al fiscal general

Le iba a preguntar cuándo cree que debería dimitir…

Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido. Yo creo que no tendría ni que haber aceptado el cargo, porque cuando lo hizo ya había mentido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso que le he dicho. Pero no se ponen colorados. Les da lo mismo. Se sigue acumulando el importe de perjuicios causados, pero como no lo pagan ellos, les da igual. Yo pensaba que cuando estuviera formalmente investigado se tendría que marchar y no lo hizo.

¿Qué se dicen los compañeros fiscales de puertas para adentro?

Se habla poco y a los pocos a los que he oído hablar creo que tienen vergüenza porque representamos a una institución muy importante. El que se sienta fiscal no puede aceptar esto. Es inaceptable.

¿Está feliz en su nuevo destino?

Estoy de maravilla. La Fiscalía de Madrid me recibió muy bien. Me llamó la atención porque cuando sales absolutamente vilipendiando te preguntas: '¿Qué estarán pensando?'. Pero desde la misma jefa, Pilar Rodríguez, me recibió con muchísimo cariño y afecto. Llevo poco más de cuatro años allí dedicándome a la jurisdicción penal a la Justicia de todos los ciudadanos, no al poderío.

¿Problemas terrenales?

Sí. Se resuelven problemas. Yo creo que en Anticorrupción no resolví absolutamente nada, solamente tuve problemas yo. Y los jurados es algo que me fascina y me permite estar cerca de las personas que más sufrimiento pueden tener, que son aquellos que han perdido un ser humano o se lo hayan quitado, los homicidios. Eso es lo que más me ha reconfortado. Y ahora ya no estoy en jurados, sino en crimen organizado que también es un problema que tenemos la sociedad. Intentamos resolver problemas de la gente de verdad.

¿Volvería atrás?

Jamás.