La Fiscalía respalda que se investigue más a Tsunami, pero en Cataluña

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró favorable a la prórroga de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, pero mantiene su criterio de que al no existir indicios de terrorismo son los juzgados de Cataluña los que tienen que asumir la investigación, según precisan fuentes del Ministerio Público.

En el escrito en el que respalda que continúe la investigación, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal argumenta que dado que esta causa "se sigue por delitos aún no concretados en su definición jurídica, cuando menos constitutivos de desórdenes públicos graves" y que existen "múltiples investigados", es necesario practicar aún "diversas diligencias", por lo que pide "que se prorrogue por seis meses el plazo de investigación" de una de las causas claves que el independentismo quiere blindar con la ley de amnistía.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional niegan que este posicionamiento suponga "ningún cambio de criterio" y justifican el apoyo a la prórroga en el hecho de que si esta no se acordase y finalmente la Sala de lo Penal (que tiene que resolver el recurso de la Fiscalía) decidiese que la causa debe remitirse a Cataluña, el juzgado que la asumiese ya no podría "seguir instruyendo". De ahí que oponerse a que continúe la instrucción, señalan, habría supuesto "cerrar la posibilidad de que el órgano que consideramos competente para conocer del asunto, que no es la Audiencia Nacional, pueda investigar".

La Fiscalía mantiene que los indicios para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont por sus supuestos vínculos con "Tsunami Democràtic" -García Castellón vincula incluso al expresident con el nacimiento de la plataforma- son "insuficientes", porque se le atribuye "sin fundamento alguno" su asistencia a reuniones en Ginebra que, destaca el Ministerio Público, no se celebraron para impulsar las acciones de la plataforma en respuesta a la sentencia del "procés".

Para el Ministerio Público, las violentas protestas impulsadas por Tsunami en respuesta a la sentencia del "procés" son desórdenes públicos, de los que no sería competente la Audiencia Nacional.

"En los hechos recogidos en la causa no se han acreditado jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo -señala la Fiscalía en su recurso de apelación-, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos, requisitos necesarios, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para encontrarnos ante una organización criminal".