«Fue Adolfo Suárez quien me pidió en 1991 que me presentara»

Cuando se cumplen 32 años al frente de un ayuntamiento las vivencias se agolpan en la memoria. Pero no solo allí. En casa del alcalde de Navalperal de Pinares (Ávila) hay varias huellas tangibles de ese tiempo. Las más significativas, la Medalla de Plata y el diploma por los 25 años como edil con que le distinguió la Diputación Provincial. De ese momento exhibe también en su salón el reconocimiento sellado –y firmado– por el entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

En la estantería guarda además el segundo volumen de memorias de José Manuel Caballero Bonald, «La costumbre de vivir», donde el fallecido poeta, novelista y ensayista rememora una anécdota vivida en Navalperal en el otoño de 1954. Y firmado con una dedicatoria tras conocerse ambos en persona: «A José Luis, alcalde de esta primera etapa de mis memorias, con mi mejor recuerdo. Marzo de 2002».

No es la única referencia escrita que atañe a la localidad, la mayoría con el telón de fondo de la Guerra Civil, que situó en el mapa a Navalperal en los primeros meses de la contienda. La más reciente, la que protagoniza un personaje –con seudónimo– del primer «Falcó» de Arturo Pérez Reverte.

Todo ello motivo de orgullo para el nuevamente candidato a alcalde, que acaba de cumplir 68 años y, jubilado desde junio, emprende una vez más la tarea de someterse a las urnas con una lista que aúna juventud y experiencia. Bajo la lupa de un padrón de 817 vecinos en una localidad que cuenta con 1.200 viviendas de segunda residencia y una población flotante que oscila en torno a 4.000 veraneantes. Para todos, voten o no, son importantes los resultados a disputar con una agrupación independiente, Alianza Por Navalperal (APN), y el PSOE, que presenta una candidatura «paracaidista» [una lista sin vinculación con el territorio].

¿Por qué insistir?

Primero, porque me he jubilado, tengo más tiempo y hay muchas tareas que me encuentro en disposición de acometer. Segundo, porque la gente me lo ha pedido, y me debo a mis vecinos.

Hay críticas por ello...

Quien diga que es indigno presentarse otra vez es que le falta un cursillo de democracia y de sentido común. En este país cualquier persona puede presentarse libremente a las elecciones y, si te eligen tus vecinos, continuar trabajando.

Más que nunca se está jugando la batalla en las redes sociales.

Yo estoy fuera de eso, y he pedido a mi equipo que no entre al trapo. Por la mañana tengo 75 mensajes de WhatsApp. Los miro a las ocho tomando café y a las 10:30 tengo 40 más. No puedo meterme en ese terreno.

En 1991 se presentó por el CDS (al desaparecer el partido se integró en el PP). ¿Por qué?

Coincidí cuatro o cinco veces con Adolfo Suárez [oriundo del vecino Cebreros], y la última vez en Ávila me pidió expresamente que le echara una mano, que me presentara por mi pueblo. «Os necesito», dijo. Ni lo valoré, pero llegaron las elecciones, vino a verme Daniel de Fernando, su hombre de confianza y en aquel momento presidente de la Diputación, y me convenció.

¿Qué ha cambiado desde entonces?

Muchas veces decimos que no tenemos memoria, y es verdad. Cuando llegamos al ayuntamiento no teníamos farolas, contenedores, camión de basura... Todo el patrimonio municipal con «goteras», el pueblo lleno de barrancos... A todo eso y más le hemos dado la vuelta. Tuve la suerte de que me eligieran mis compañeros y aquí seguimos.

Nunca ha tenido sueldo.

No hay dedicación exclusiva de nadie. Y si ganamos seguiremos igual. Tenemos la asignación por plenos, que es simbólica, y una para el alcalde cuando se desplaza, en su propio coche, que son 80 euros.

¿Qué cuentas puede rendir?

Los números están equilibrados, pero llevamos diez años sin incrementar ninguna tasa e impuesto, y eso va recortando el haber, porque ha subido todo.

Navalperal sigue siendo uno de los pueblos de Ávila con mayor población extranjera. ¿La integración es la deseable?

Ya hace más de 20 años fue pionero en la llegada de extranjeros, como consecuencia del abandono de los trabajos del campo. Había que recurrir a ellos, lo que añadido a las excelentes comunicaciones y unos alquileres muy asequibles, atrajo a mucho foráneo. Hasta formé parte de una comisión de Extranjería de la Junta de Castilla y León por ser el pueblo con más porcentaje de la región, un 28,5%. Ahora ha bajado, pero es una realidad que siempre hay alguno que perjudica al colectivo porque no trabaja e incluso delinque.