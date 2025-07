Gamarra: "La Comisión Europea coincide con el PP, la amnistía no responde al interés general"

Europa es la meta final, después de la volante en un Tribunal Constitucional que, como estaba previsto, resolvió a favor de la ley de amnistía por una escuálida mayoría. Ahora, la mirada está puesta en el Tribunal Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Este martes, inició el estudio de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en una sesión que ha devuelto la moral al Partido Popular, que celebra las tesis que expuso el Ejecutivo comunitario.

"La Comisión Europea coincide con los planteamientos que llevamos sosteniendo desde el PP sobre la amnistía: no se enmarca dentro de los tratados de la Unión Europea y no responde al interés general, sino al interés personal de Pedro Sánchez. No era convivencia, sino conveniencia para seguir en el poder", subraya Cuca Gamarra, responsable de Regeneración Institucional, en declaraciones a LA RAZÓN.

El alegato del representante de la Comisión, que vino a desmontar la argumentación del Gobierno de España sobre la motivación de la medida de gracia, es el punto que más celebra la vicesecretaria. "Esto ya no es solo una opinión que defiendan el PP y millones de españoles, como se vio en las concentraciones en las calles de toda España, sino que es también una posición defendida por multitud de juristas, ex magistrados del Tribunal Constitucional e, incluso, ponentes de la Constitución, conscientes de que la introducción de la posibilidad de una amnistía en la Carta Magna fue rechazada, y también por el abogado de la Comisión Europea".

Para la dirigente popular, la primera vista en el TJUE supone "la constatación de que la amnistía no fue más que una transacción corrupta por la que se intercambió impunidad y Código Penal por los siete votos que le faltaban a Sánchez para su investidura y que no consiguió en las urnas". Y esto, añade, "es una evidencia aunque el Gobierno mienta y aunque una mayoría de un Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido no haya querido verlo".

El papel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado

Sobre el papel de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la vista del TJUE, Gamarra califica de "sonrojante" que las mismas instituciones que "hace unos años defendían las sentencias del procés en el Tribunal Supremo, hoy se han visto colonizadas por el sanchismo y defienden justo lo contrario" en Luxemburgo para "intentar ganar un poco más de tiempo" para un "Gobierno sin futuro" y una "legislatura fallida".

Si "Sánchez dijo que había que hacer de la necesidad virtud", la responsable de Institucional del PP, replica: "Lo que se ha demostrado es que era su necesidad para conseguir la virtud de los votos de Puigdemont. Y todo ello se fraguó con el objetivo de dar impunidad a unos corruptos de la mano de un político que hoy está en la cárcel por corrupción. Un auténtico esperpento inédito en democracia".