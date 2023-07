Génova asegura que Feijóo se presentará a la investidura aunque no tenga apoyos, si el Rey se lo propone

El Partido Popular trabaja en el escenario de queAlberto Núñez Feijóo se presentará al debate de investidura, aunque no cuente con apoyos suficientes, si el Rey se lo propone tras la ronda de consultas con los grupos políticos. «Si el Rey se lo propone, irá», indicaron ayer fuentes de la cúpula del PP. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reiteró ayer que, tras haber ganado las elecciones generales el pasado 23J Feijóo es quien tiene «la responsabilidad» de «afrontar una investidura como partido más votado», si bien recordó que la decisión corresponde a Felipe VI. «Pero Feijóo ésa es la vocación que tiene y eso es en lo que va a trabajar», declaró.

El debate sobre si Feijóo debe ir o no a la investidura se ha abierto dentro del PP. Dirigentes del partido consultados por Europa Press creen que debe presentarse a la investidura, aunque sea fallida. Sin embargo, otras voces del partido discrepan y creen que, si se va a perder la votación, la imagen que queda en la retina es la de que no va a ser presidente, algo que, según alegan, implica «mucho desgaste» y eso es lo que está esperando el candidato socialista.

En las filas del PP sí que coinciden en que hay que evitar el ejemplo de la que fuera presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que ganó las elecciones catalanas celebradas en diciembre de 2017 –las convocó Mariano Rajoy a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución–, pero renunció tanto a abrir un proceso de diálogo con los partidos como a presentarse a la investidura alegando que no tenía apoyos en el Parlamento catalán.

Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, en las que el PP logró 123 diputados, Mariano Rajoy se convirtió en el único candidato que, tras haber ganado las elecciones generales, declinó el ofrecimiento del Rey para formar gobierno. El presidente en funciones justificó entonces su rechazo alegando que no tenía apoyos suficientes para someterse a la investidura y que no iba a prestarse a que empezara a contar los plazos marcados por la Constitución.

Y si de investiduras que no salieron adelante, eso ya lo acometió el propio Pedro Sánchez.En marzo de 2016 se presentó a ella, pero fracasó al no recabar apoyos, provocando entonces una repetición de las elecciones en junio. Fue el primer intento fallido de formar Gobierno de la historia de la democracia. Entonces Sánchez había firmado un acuerdo de gobierno con el que fuera líder de Cs Albert Rivera, el «pacto del abrazo», siendo éste el único que le apoyó en la investidura.

Gamarra recalcó que el PP tiene «una responsabilidad» que «asume» y en la que «trabajan», que pasa por» conformar una mayoría que pueda garantizar una investidura y, por tanto, un Gobierno con estabilidad y moderación».

Por ello, Gamarra, al ser preguntada entonces si no irá a Feijóo a la investidura si no conforma esa mayoría, la secretaria general del PP ha recordado que «quien decide finalmente a quién se propone para votar una investidura es su majestad el Rey». «Y, por tanto, será su majestad el Rey quién tendrá, como no puede ser de otra manera, esa responsabilidad», apostilló, para agregar que Feijóo tiene «vocación» de presentarse y en eso es en lo que va a «trabajar» para buscar los apoyos necesarios.

Y en esa está el líder del PP quien ya ha iniciado el diálogo en busca de apoyos. Por lo pronto, PNV y Coalición Canaria han expresado su rechazo a apoyar una investidura de Feijóo, pero los populares insisten en que seguirán buscando apoyos de forma «discreta» en las próximas semanas.

La primera apelación del PP ha sido al PSOE, al que ha solicitado «no obstaculizar» que el Partido Popular pueda dar a España un Gobierno con «serenidad y moderación», según ha dicho Gamarra. «Si alguien tiene una responsabilidad en evitar el bloqueo, se llama Partido Socialista», dijo.

Gamarra insistió en que hay que devolver a la política española la «seriedad, madurez y responsabilidad» y «no romper una serie de reglas no escritas», como es la de que «quien gana, gobierna» y la de que «no se pacta» el Gobierno con quien «quiere la ruptura de España» o es un «prófugo de la Justicia», en alusión a Carles Puigdemont.

El PP espera que Sánchez «atienda la llamada» de Feijóo, una vez que se conozca el recuento del voto CERA.