El Gobierno se enfrenta al choque entre Junts y Podemos para aprobar la reforma fiscal

La reforma fiscal sigue atragantándose al Gobierno y, a la vez, a enfrentar a todos los partidos de los que depende la gobernabilidad del PSOE. A 24 horas de que se produzca la votación de la que debe salir adelante el paquete fiscal y el impuesto mínimo a las multinacionales que obliga Europa a través de una trasposición, sigue en el aire en estos momentos y cada vez se complica más.

Podemos, es el nuevo elemento desestabilizador para que las cuentas del Gobierno salgan y ha puesto en jaque la aprobación de la reforma si ésta no queda supeditada a un gravamen a las empresas energéticas. Algo que el Gobierno ha prometido eliminar para contar con el voto de Junts y PNV. Aunque, a la vez, ha prometido un gravamen a las empresas que no inviertan en descarbonización para prorrogarlo en 2025 a ERC, Bildu y BNG. Este galimatías mantiene en estos momentos los votos de los morados en el aire, y a punto de tumbar la reforma se encuentran. El Ejecutivo necesita contar con todos los votos para sacar adelante la votación este jueves en el pleno.

El hecho de que Podemos pueda tumbar la negociación ha desesperado a Junts que ha salido a censurar abiertamente que traten de "rascar" con la reforma fiscal el trabajo que "no ha hecho" durante el último mes y medio. Según la portavoz independentista, Miríam Nogueras, Junts lleva "un mes y medio trabajando" en la propuesta firme mientras que otros "no tenían "los deberes hechos". "Nosotros cuando llegó el plazo teníamos los deberes hechos, otros no los tenían y ahora pretenden sacar y rascar aquello que no supieron hacer durante el mes y medio en el que otros estábamos trabajando", ha asegurado Nogueras respecto al trabajo realizado en las últimas semanas sobre el paquete fiscal, que en su opinión será positivo para Cataluña y va a beneficiar a miles de catalanes.

Nogueras ha criticado que se está haciendo mucha "demagogia y populismo" con el tributo a las energéticas, y ha hecho un llamamiento a que "la gente" trabaje "con un poco más de rigor". Al hilo, ha insistido en que Junts está "absolutamente en contra" de ese impuesto porque cree que lastraría las inversiones en Cataluña, informa Ep. Desde ERC se advierte al Gobierno que deben traer ya el acuerdo a los socios antes de que llegue el pleno del jueves, esto es el compromiso firmado a media noche del lunes para que los republicanos, Bildu y BNG aprobaran el paquete fiscal a cambio de un compromiso para prorrogar el impuesto a las energéticas durante el 2025. Les urgió el portavoz Gabriel Rufián a anunciar el decreto ley para incluir el gravamen para "no tener un problema" en el pleno de este jueves.

Todos los esfuerzos del Gobierno se centran en sumar todos los votos, la mayoría absoluta, para sacar adelante la reforma mañana. Si bien en Hacienda aseguran que "siguen negociando con todos" ya hay una sensación de pesimismo en la coalición, donde, cunde la sensación de que el voto de los morados es incontrolable. Aun así, las fuentes consultadas esperan que impere el sentido común. "Si lo tumban, a ver como explican a sus votantes esto".