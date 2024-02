El Gobierno ocultará qué decisión toma sobre la escolta de Puigdemont

El Gobierno va a mantener oculto si pone un servicio de escoltas a Carles Puigdemont. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior a las diputadas del PP Ana Vázquez e Isabel Borrego, donde se especifica que todavía no se ha tomado una decisión porque se está a la espera de un informe de la Abogacía del Estado. No obstante, decida lo que decida finalmente el Gobierno, no se va a hacer público y el Gobierno se ampara en la Ley de Secretos Oficiales.

"Se informa que se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud y, en su caso, cuerpo policial competente para llevarla a cabo", señala el Gobierno en su respuesta por escrito a las diputadas del PP. No obstante, el Gobierno matiza que "hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias" que "deben ser objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado", aludiendo a la Ley sobre Secretos Oficiales.

"En relación con ello, cabe señalar que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de "Reservado" a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades". Por tal motivo, la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública", zanja el Gobierno en su respuesta, justificando el porqué no va a desvelar si pone escolta a Puigdemont.