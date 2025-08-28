El Gobierno reforma ahora los planes de incendios y el PP denuncia que "no ha hecho los deberes"

Pasó prácticamente de largo, pero el Consejo de Ministros de este martes, además de la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los fuegos de este verano verano, también aprobó una iniciativa de calado: un decreto para homogeneizar planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Se trata de una iniciativa que estaba pendiente desde 2022 y que el PP había puesto encima de la mesa en la última semana. De ahí que Génova se reafirme ahora en su denuncia y asegure que, cada día que pasa, se evidencia que el Gobierno "no ha hecho los deberes" en esta crisis.

El pasado fin de semana, la responsable de Institucional de la formación conservadora, Cuca Gamarra, denunció en una rueda de prensa desde Logroño que el Ejecutivo no había puesto en marcha un mecanismo nacional de respuesta de emergencias. "El Sistema Nacional de Protección Civil es un fracaso: no hay mapa de medios ni de capacidades", dijo.

Tan solo dos días más tarde, Moncloa dio luz verde a una norma que fija directrices y criterios comunes para todas las autonomías en la lucha contra los incendios. Tres años después de lo previsto, ya que fue en 2022, durante la última gran emergencia medioambiental, cuando se modificó la Ley de Montes para, entre otras cosas, elaborar un plan estatal que fijara directrices y criterios comunes para los planes contra incendios.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica defienden que la tardanza obedece a un complejo proceso, puesto que afectaba a competencias autonómicas. Pero el PP insiste en que el motivo real es la "incompetencia de Sánchez". A través de sus redes sociales, Gamarra ha proseguido con su crítica: "Sánchez tenía pendiente homogeneizar los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Y aún sigue frenando todas las directrices del RD".

A su juicio, "es lamentable" el papel del Ejecutivo ante los fuegos que han calcinado cientos de miles en nuestro país en lo que llevamos de agosto. "Tenemos un Gobierno desaparecido e incompetente ante las crisis del país".

El responsable de Emergencias de los populares y consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, añade: "Resulta inadmisible que hayan hecho falta los incendios de este verano para que Sánchez active la norma de coordinación en prevención y extinción de incendios, pendiente desde 2022".