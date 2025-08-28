La primera línea de la Guardia Civil pide su reconocimiento: "Es el pilar fundamental"

Las especialidades de la Guardia Civil suponen un reconocimiento para las labores propia que desarrollan estos agentes. La unidad más numerosa del Instituto Armado se ha quedado fuera de estas consideraciones. "Son los primeros intervinientes en emergencias", lamentan desde una asociación que van a proponer su inclusión dentro de la Orden Ministerial.

El próximo 10 de septiembre se celebrará una nuevo reunión del grupo de trabajo de especialidades. Los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ya han adelantado que solicitarán que se introduzca a los compañeros de la Seguridad Ciudadana dentro del marco regulador.

"Se trata de reconocer, formar y compensar profesionalmente al colectivo mayoritario del Cuerpo, verdadero eje fundamental del servicio al ciudadano", aseguran. Y es que su exclusión "supone una clara desigualdad respecto a otras áreas".

Esta decisión deja sin reconocimiento oficial a "quienes realizan el trabajo más expuesto, inmediato y transversal". "El personal de la Guardia Civil que son la primera línea de contacto con la ciudadanía, los primeros intervinientes en emergencias y la puerta de entrada para el resto de especialidades", enfatizan.

El pilar fundamental de la Guardia Civil

Por ello, IGC pide la cualificación profesional básica con protocolos, conocimientos jurídicos, sanitarios, operativos y de mediación, además de formación continua para estos agentes. Además, solicitan que se establezcan incentivos profesionales y preferencia formativa y puntuación adicional en concursos y ascensos.

De la misma forma, exigen que puedan realizar el acceso a formación cruzada con otras especialidades y que se les incluya un complemento Específico de Seguridad Ciudadana. "El Servicio de Seguridad Ciudadana constituye el pilar fundamental sobre el que se sustenta la Guardia Civil", resumen.

"Es el servicio policial más visible, más expuesto y más versátil, enfrentándose a situaciones imprevisibles y de riesgo con una exigencia operativa constante", valoran. Sin embargo, este esfuerzo no se ve reflejado en la retribución de quienes forman parte de estas unidades dentro de la Guardia Civil.

Por ello, desde IGC proponemos la creación de un Complemento Específico de Seguridad Ciudadana, destinado de forma exclusiva al personal que presta servicio en patrullas y atención directa al ciudadano.

Este complemento estaría justificado por:

La peligrosidad y exposición permanente de la función.

La versatilidad y multifuncionalidad de un servicio que asume competencias diversas.

La disponibilidad horaria y personal derivada de turnos variables, noches y festivos.

La centralidad operativa de estas unidades en el conjunto de la Guardia Civil.

Adaptación funcional

Perfil profesional que refleje la carga de trabajo, el nivel de exposición y la responsabilidad de primera intervención.

La Seguridad Ciudadana no puede seguir siendo el pilar silencioso.

Quienes están primero, más expuestos y más cerca del ciudadano merecen una especialidad propia y un complemento específico que reconozca su sacrificio y responsabilidad.

El próximo 10 de septiembre defenderemos en el Consejo la creación de la Especialidad de Seguridad Ciudadana, porque el primer escalón merece el mismo respeto que el último.

IGC lleva reclamando esta medida desde la primera reunión mantenida sobre la normativa de especialidades, y seguiremos insistiendo con firmeza hasta conseguir el reconocimiento justo que merece la Seguridad Ciudadana.

