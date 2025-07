"Gorrión", "Chiquilindro", "Blancaflor", "Billy Golfa", "grandullón"...: los apodos de Koldo en los audios

Los centenares de grabaciones que Koldo García realizó y que fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -precipitando la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión- no solo desgranan una incesante cadena de favores y gestiones por parte del exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, e incluso el reparto de supuestas mordidas por el amaño de adjudicaciones públicas. También evidencian la familiaridad con la que se dirigían a Koldo los miembros de la trama y quienes recurrían a él para beneficiarse de su ámbito de influencia, cuya identidad en algunos casos no es posible identificar.

Así, esos audios se suceden los motes o apelativos con los que se dirigían al exempleado de seguridad. "Gorrión", "torpedín", "chiquitín", "crack", "chiquilindro"... Son algunas de los términos coloquiales con los que en algunos casos se referían a Koldo García en las conversaciones grabadas, que Koldo García almacenó durante años en sus dispositivos (tres teléfonos móviles y una grabadora cuyos archivos fueron extraídos la semana pasada en el Tribunal Supremo para que un informe pericial determine en relación a su autenticidad y posible manipulación.

No son los únicos. Los motes se suceden según se van escuchando esos audios. "Blancaflor", "maricona", "colega", "mamona", "fenómeno"...

En otros casos, esos apelativos hacen referencia a su nombre de pila -"Koldis"- o a su complexión física -"grandullón"-, pero en otras muchas ocasiones no tienen nada que ver con ambas, como cuando se refieren a él como "marrano", "mirlo blanco", "torpedo" o "Billy golfa".

Una mujer le amenaza: "Puto", "pringao"

Algunas veces, esos apelativos no son siempre tan cariñosos, como cuando una mujer le tacha de "puto" y "pringao" por amenazar supuestamente a una amiga suya, avisándole incluso de posibles graves represalias si persiste en su actitud.

Sus palabras son las que siguen: "A ver, grandullón, ¿amenazas a la empleada de mi amiga y todo? ¿Estás tonto o qué? Que te mando matar yo. Mira, en Brasil con mil euros, vale, se vienen los chicos, te pegan un tiro y te mato y desapareces". "Tú vuelve a amenazar a mi amiga y verás qué te hago. Puto. Pringao", le amenaza.

En los audios que guardó Koldo también asoman situaciones que permiten adivinar el entorno en el que se producen esas grabaciones. Como cuando el exasesor de Ábalos está rgabando un audio notoriamente molesto -"si fuera esto verdad ya hubieras venido...", comienza diciendo- para interrumpirlo inopinadamante para pedir "un Johnnie etiqueta negra (whisky Johnnie Walker) pero con coca cola zero por favor". Y tras pedirse su copa continúa con la grabación: "Si hubieras respetado y hubieras venido, pero tú ni puto caso, tú a tu puta bola, como siempre".

En otros audios, sus interlocutores le soliciten chicas de compañía. Así, por ejemplo, en una grabación del 5 de octubre de 2021: "Gorrión, que estoy yo pensando que porqué no me traes una cubanita para este fin de semana". Unas propuestas de ida y vuelta, pues otro de esos audios recoge lo siguiente: "Tengo una nueva que si la vieras fliparías. Y tiene una amiga que te cagas".

Las grabaciones recogen igualmente las reacciones a posibles altercados en los que se habría visto envuelto a juzgar por el comentario que le hace una mujer (supuestamente su expareja): "Cariño no sé por qué dices nada de cómo reaccioné en la pelea. Mi vida, me preocupé por ti. Estaba acojonada pensando que te podía haber pasado algo".

"Cuando pasé y vi que estabas relativamente bien, que estabas sangrando pero que estaba la Policía, me quedé mucho más tranquila", añade antes de puntualizar que no se quedó tranquila "hasta que pudiste llegar a casa y te vi". "Por supuesto yo no quería que te pasara nada ni hoy ni nunca. Mi vida me muero sin ti", la traslada.