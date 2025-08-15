Guardias civiles piden formación contra incendios forestales: "Para proteger vidas humanas"

Los incendios forestales se apagan en invierno. Esta máxima que es casi un emblema para los bomberos también quieren que sea extrapolada a las autoridades. Los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha presentado a la Dirección General una propuesta formal para la creación de un 'Plan Anual de Formación y Actualización' dirigido a todos los efectivos.

Esta asociación remarca que esta propuesta iría dirigida a los agentes que puedan intervenir en incendios forestales descontrolados. Incluyendo personal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Seprona. Una medida que llevan años contemplando pero que ahora se ha formalizado.

En primera línea de los incendios forestales

Y es que la iniciativa responde al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios. Unas catástrofes que se han agravado por el cambio climático y la sequía. Por ello se debe buscar reforzar la preparación y seguridad de los agentes que actúan en primera línea en situaciones de riesgo extremo.

El plan presentado por IGC contempla protocolos claros y unificados para la actuación en incendios forestales y la coordinación interinstitucional con bomberos, Protección Civil y medios de extinción. También incluye las pautas de autoprotección y seguridad para los agentes y una respuesta rápida, ordenada y eficaz en cualquier punto del territorio nacional.

Según el portavoz de IGC, Daniel Fernández: "Preparar a los guardias civiles frente a incendios forestales descontrolados no es solo una cuestión de eficacia operativa, sino de proteger vidas humanas y preservar el patrimonio natural".

Todos los guardias civiles bajo los mismos criterios

En España, según las estimaciones del Sistema de información de incendios forestales europeos (EFFIS), en lo que va de año se han quemado 148.205 hectáreas, con lo que la temporada de incendios supera la media de los últimos 15 años. En este sentido, Fernández ha añadido que "los fuegos su gran mayoría se producen en demarcaciones con competencia de Guardia Civil".

IGC subraya que actualmente no existe una formación anual homogénea y sistemática que garantice que todos los guardias civiles actúen bajo los mismos criterios, lo que, en su opinión, "aumenta riesgos y reduce la eficacia de la respuesta".

La propuesta incluye también la dotación de equipos de autoprotección y la evaluación periódica de protocolos para incorporar la experiencia adquirida en cada campaña de incendios.