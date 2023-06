Guardiola pide ahora "unos días" a la Asamblea para pactar con Vox: "Es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo"

La candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, con la que se ha reunido hoy, "unos días" para retomar de nuevo los contactos con Vox y presentar, dentro de los plazos fijados, su candidatura para ser investida como presidenta de la Junta.

Blanca Martín ha iniciado las consultas para proponer candidato o candidata a la investidura. Tras hablar con Guardiola, esta le ha pedido que no tramite la petición del socialista Guillermo Fernández Vara de ser investido, ya que considera que pretende hacer "un sainete" y "un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez". Además, ha reiterado que es el bloque de "centro-derecha" el único que puede formar gobierno, y ha criticado que Fernández Vara se presente "como el salvador de una tierra que va a estar bloqueada", cuando la realidad es que "lleva bloqueada mucho tiempo" y el único responsable es Fernández Vara y sus políticas.

Ha dicho además que "los puentes siguen ahí" porque su intención es seguir hablando ya que lo único que le importa es Extremadura y los extremeños, y ha mostrado su preocupación "por la crispación, el odio, el enfrentamiento y la polarización".

Además, ha afirmado que no va a permitir que se utilice Extremadura "para tumbar un gobierno de cambio" en España, ya que el 23 de julio también se juegan "mucho" los extremeños, por lo que considera que "o es justo" que se utilicen sus palabras "para intentar hacer daño e impedir un gobierno tan necesario y de cambio como el liderado por Alberto Núñez Feijóo".

Por ello, ha pedido "respeto", que se quite "el ruido" y se le deje trabajar, y ha eludido, al ser preguntada por si considera a Vox de centro-derecha, que no va a entrar a valorar "lo que es cada partido" y sí ha señalado que es "un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños".

Por ello, en los próximos días volverán a sentarse a negociar con el único objetivo "de llegar a un acuerdo" y por ello ha pedido a Blanca Martín que mantenga "en standby" la intención de Fernández Vara de presentarse a la investidura, que "sabe que es falllida" y un servicio más "al sanchismo".

Ha insistido en que la posición del PP sigue siendo "la de la mano tendida" y sobre si ha cambiado su postura respecto a Vox y si lo dejaría formar parte de su gobierno, ha reiterado en pedir respeto.

"No voy a consentir lo que ha pasado estas semanas, utilizando Extremadura y mis palabras para generar odio y crispación", ha dicho Guardiola, que ha defendido que "siempre he sido muy clara" y que lo que quiere ahora es "que baje el ruido" y haya "un clima de paz y no de enfrentamiento y guerra".

María Guardiola ha rechazado que tenga intención de "echarse a un lado" ya que se presentó a liderar el PP extremeño con el convencimiento de que era capaz de cambiar Extremadura. En este punto, ha mostrado su preocupación con la "crispación" de las últimas semanas, en las que ha visto "odio", "enfrentamiento" y "polarización", sobre lo cual ha señalado que el PP de Extremadura hará lo que tiene en su mano para evitar que sus palabras sean utilizadas para "intentar tumbar un Gobierno de cambio en España" liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"Nos jugamos mucho el 23J", ha añadido, para posteriormente pedir "respeto" y que dejen trabajar a ambas formaciones en sus negociaciones. "Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños", que son quienes deben estar en el "centro de la negociación".

Ayer Guardiola ya decidió rebajar el tono de su discurso y dejar a un lado su veto a Vox para buscar un "acuerdo programático" y de "respeto" con la formación que lidera Santiago Abascal. Así lo hizo saber la presidenta del PP extremeño en una misiva remitida la noche del domingo a su militancia. Un escrito en el que anunciaba, asimismo, la suspensión de la Junta Directiva Autonómica y del Comité Ejecutivo Regional previsto para este martes.

El objetivo de Guardiola no es otro, asegura, que "evitar interpretaciones malintencionadas" o "distracciones" que perjudiquen la campaña nacional de Alberto Núñez Feijóo de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Hay que recordar que según las encuestas, la polémica en Extremadura ha salpicado de lleno al líder del PP, haciendo que pierda empuje. Es más, las continuas contradicciones del PP en torno a Vox habrían provocado la movilización de cierto electorado de izquierdas.

"Estoy convencida de que pronto iniciaremos la marcha como gobierno para cambiar nuestra tierra", avanzaba en su carta. Y daba un paso más allá, rebajando así su tono y sus ataque a los votantes de Vox: "Soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación Vox en Extremadura. Compartimos una prioridad, pasar página a las políticas socialistas. Es lo que nos debe ocupar".

Este giro se produce después de que el asesor de comunicación de la presidenta del PP de Extremadura, el sevillano Santiago Martínez-Vares (48 años, CEO de la consultora Rebellious Words), anunciara públicamente que dejaba de trabajar con ella tras filtrarse uno audio donde él atacaba al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.