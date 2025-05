Hazte Oír inicia una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión de Beatriz Corredor tras el apagón

El pasado lunes, España sufrió un gran apagón eléctrico que dejó sin luz y sin telecomunicaciones durante 20 horas a gran parte del país. La interrupción del suministro eléctrico se produjo cuando pasadas las 12:30 horas, la red eléctrica española perdió, durante cinco segundos, 15 gigavatios (GW) de manera "súbita", o lo que es lo mismo, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento.

Las primeras investigaciones apuntaron a un fallo en la red de transporte de energía de alta tensión, un posible ciberataque o un choque ocasionado por las energías renovables como algunas de las posibles causas del apagón, pero a medida que van sucediendo los días cobra mayor veracidad la hipótesis que apunta al fallo en el sistema, descartando así el ciberataque.

No obstante, la presión sobre Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctica, cada vez es mayor, y las peticiones quele solicitan que asuma responsabilidades y dimita por lo ocurrido no cesan. En este sentido, uno de los últimos agentes sociales en sumarse a estas peticiones ha sido la asociación ciudadana Hazte Oír, que ha iniciado una campaña dee recogida de firmas para exigir el cese de Corredor.

"La ex ministra socialista al frente de Red Eléctrica se ríe de nosotros y dice sin vergüenza que actuó bien. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?", versa la publicación del sindicato en su perfil oficial de X, al que acompañan con recortes de prensa y un enlace a la petición a firmar.

La campaña, iniciada por el Director de Campañas de Hazte Oír, Miguel Tomás, ha logrado aunar casi 25.000 firmas en 72 horas, y tiene como objetivo conseguir 50.000. No obstante, el activista asegura que necesitan "unir todas las voces posibles para que los socialistas no puedan silenciar este escándalo", pero no especifica qué va a hacer con las firmas recolectadas.

Corredor ya ha sido denunciada ante la Justicia por su gestión

Este pasado miércoles, el sindicato Manos Limpias presentó la primera denuncia contra Beatriz Corredor por su responsabilidad en el apagón como presidenta de la operadora eléctrica española, Red Eléctrica.

De esta manera, la organización encabezada por Miguel Bernad atribuye a la exministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero delitos contra salud pública, estragos, lesiones y daños, además de homicidio imprudente, como consecuencia del apagón sufrido el lunes.

Así, la consideran responsable de todos los "daños personales y materiales", a lo que se suman las pérdidas económicas, que cifran en más de 1.600 millones de euros, "las crisis de ansiedad de la población, decenas de personas atrapadas en trenes, metros y ascensores y cancelaciones de citas hospitalarias" o "los daños al sector agrícola, industria, servicios (hostelería y turismo), comercio y alimentación".

Bolaños dice "no tener prisa" en conocer las causas del apagón

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el Gobierno "no tiene prisa" por conocer la causa del apagón sino por investigar con "rigor" y conocer la causa exacta.

"La realidad es que nosotros no tenemos prisa por conocer cuál es la causa, sino que lo que queremos es conocerla con rigor y con exactitud", ha afirmado Bolaños en una entrevista en RTVE después de presidir esta mañana una sesión del Comité de Situación para analizar la situación tras el corte en el suministro eléctrico del pasado lunes.

En este sentido, ha indicado que "no es tan importante" que se conozcan resultados sobre el apagón "muy rápido" y "con prisa", sino que se haga "con mucho rigor". "Que esa investigación de las causas del apagón lo hagamos de una manera muy profesionalizada y que conozcamos con absoluta precisión de qué es lo que ocurrió", ha recalcado.