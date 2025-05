El PP, indignado porque cuatro días después el Gobierno aún "no sabe" qué provocó el apagón

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que tras el apagón del pasado lunes se ha vuelto a demostrar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se dedica a resistir" y no a "gobernar o a afrontar los retos como país".

"Es inconcebible que cuatro días después los españoles sigamos sin saber qué ha pasado, que no tengamos explicaciones y que nadie haya asumido responsabilidades. Hay un vacío de información total".

"Cuatro días después -prosigue- es difícil asimilar que el Gobierno no sabe que ocurrió pero, en primer lugar, a un Gobierno serio y solvente esto no le hubiera pasado pero, una vez que ocurre, un Gobierno mínimamente responsable debería saber ya qué es lo que ha ocurrido porque la sociedad tiene derecho a saberlo".

"Lo que demuestra esta crisis es que Sánchez ha incurrido en una falta absoluta de previsión porque había advertencias, alertas e informes previos y no ha hecho nada".

Cuca Gamarra ha hecho estas declaraciones durante su participación en una nueva edición del 'Foro Radio Rioja' que se ha celebrado este viernes en el Espacio Lagares de Logroño.

La secretaria general ha participado en este encuentro radiofónico con el tejido social y empresarial riojano junto al director de Radio Rioja Cadena Ser, Alberto Aparicio.

Tras el apagón del lunes -que afectó a la península, Portugal y parte de Francia- la política riojana expresa que "el Gobierno de Pedro Sánchez intenta señalar como gesta que haya luz en el año 2025 después de que se haya caído todo el sistema pero la realidad es que este país, cuarta economía europea, la luz no se puede caer".

"Esto no puede ocurrir y hay que analizar el origen de muchas decisiones que ha ocasionado todo ello, entre ellas, que tengamos una política energética absolutamente ideologizada que señala a una serie de energías y renuncia a otras.

El Gobierno debe dejar de buscar culpables y asumir sus responsabilidades". "El Gobierno debe informar del origen y la causa del apagón. No podemos asumir y normalizar que en la cuarta economía del euro se caiga todo el sistema", insiste Gamarra.

En el acto de Radio Rioja, la secretaria general del PP ha ofrecido la ponencia 'Una apuesta por la competitividad', un tema que, como ha asegurado, "estaba elegido antes del apagón" pero esto "solo lo trae de más actualidad", tal y como recoge EP.

Como ha reconocido "la competitividad es algo que debe estar presente en toda la política, especialmente la económica" y ahí -insiste- "vemos una gran parálisis por parte del Gobierno de España que está a otras cosas".

"El apagón, por lo inédito e injustificable, está de máxima actualidad y esto nos lleva a tener claro que lo más importante es volcarse en la competitividad porque el apagón ha demostrado las consecuencias que tiene para la sociedad o un país que un gobierno nacional se dedique a resistir y no a gobernar y afrontar los retos como país".

Lo que hemos vivido con el apagón, "no tiene que volver que pasar" pero la realidad es que "no debía haber pasado nunca". Además, destaca, durante aquellas horas del pasado lunes, "la imagen de España no fue la mejor" pero esto es consecuencia "de un mal Gobierno y de unas políticas que no tienen en cuenta los avisos, advertencias o necesidad de inversiones en aquello que es nuclear".

Con todo ello -reitera- "el presidente del Gobierno añade a la incompetencia gubernamental la mentira oficial. Nada va a evitar que se pidan responsabilidades".

"La realidad es que "cuatro días después seguimos sin saber qué pasó porque el Gobierno no nos lo ha contado y el sectarismo ideológico de Pedro Sánchez y nos preocupa la actitud en la que nadie da respuestas, especialmente el Gobierno, pero el Gobierno busca culpable y no da soluciones. Lo de siempre".

Esto ocurre -a juicio de Gamarra- porque no está "a las prioridades del país. Y nos preguntamos: ¿A qué se debe dedicar un Gobierno?. Estamos en una legislatura fallida, no hay presupuestos y sin rumbo". A falta de todo esto "lo que vivimos es que las leyes que se aprueban son amnistías, se trocea la política migratoria, se acosa a la prensa, se blinda a fiscales generales del estado... solo resiste, no Gobierna".