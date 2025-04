Las horas críticas del apagón en las que estuvo en jaque la seguridad nacional

Los teléfono no dejaron de sonar en el Ministerio del Interior a pesar del apagón. La búsqueda de respuestas fue incesante en esos primeros minutos de inquietud en los que estuvo en jaque la Seguridad Nacional. La hipótesis de un posible ciberataque fue perdiendo fuelle y estuvieron inmersos en este proceso todos los actores posibles: desde la Policía Nacional hasta el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La luz iba y venía hasta que definitivamente se marchó. Las oficinas del departamento de Fernando Grande-Marlaska se convirtieron en un hervidero de información cuando se conoció el cese de la actividad energética en España y el colapso que se estaba produciendo en todos los puntos del país.

A los pocos minutos ya se habían puesto en contacto con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. No tenían respuestas sobre un posible ciberataque. También hubo conversaciones con el CNPIC, con el INCIBE y con Red Eléctrica. En esos primeros momentos nadie sabía de dónde venía la causa.

Unos de los primeros agentes que se pusieron en marcha de forma rauda fueron los efectivos de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. Estos policías están experimentados en grupos terroristas extranjeros y tienen vigilados a las amenazas prorrusas, que podrían haber sido los impulsores del apagón. Trabajaron en todo momento de forma coordinada, según explican fuentes policiales a LA RAZÓN. De la misma forma estaban alerta esperando posibles órdenes sus compañeros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

No hay datos que confirmen un ciberataque

La coordinación se realizó de forma meticulosa con el Centro Nacional de Inteligencia cuyos agentes llevan meses alertando de la ciberseguridad. Y es que, por poner un ejemplo, España fue el país del mundo donde se produjeron más ataques en la red en febrero, según informan fuentes de seguridad consultadas por este medio.

Apagón masivo del sistema eléctrico en España Toni Albir Agencia EFE

Los agentes del CNI tiraron de experiencia, y también de relaciones internacional, para intentar abordar este asunto. Los primeros indicios recabados alejaban el fantasma del ciberataque, de la misma forma que sus compañeros de la Policía Nacional. No obstante, la cautela manda y todas las hipótesis siguen abierta. "No hay nada que lo confirme (el ciberataque)", afirmaban fuentes de toda solvencia aunque no descartan esa vía.

Y es que los expertos policiales españoles monitorizan de forma constante a estos hackers extranjeros que llenan de amenazas en las redes por los conflictos geopolíticos. Los más activos en la actualidad, que son los prorrusos, ya consiguieron algunos pequeños "éxitos" al "tirar" algunas páginas oficiales durante la Cumbre de Granada.

Estos delincuentes cibernéticos, afines a Putin, amenazan en diferentes canales de Telegram a los países que no apoyan los intereses bélicos de su país. A pesar de ello, no ensalzaron ni hicieron ninguna mención al apagón en España en sus diferentes vías de comunicación, según pudo constatar LA RAZÓN.

"Este hecho ya es significativo porque en su búsqueda de poder y notoriedad un logro así deberían haberlo hecho suyo desde el primer momento", afirman fuentes de seguridad a este medio. "Hay veces que se interpretan hasta los silencios", añaden.

Apagón en Murcia Marcial Guillen Agencia EFE

No obstante, en esos primeros minutos de confusión por la red y entre los expertos esa posibilidad era más que real debido a la extraordinaria situación que se estaba viviendo. Calles colapsadas sin semáforos y supermercados llenos de gente abasteciéndose de víveres. Una imagen de terror que precisamente son las que buscan estos grupos terroristas.

Sin incidentes en el apagón

La posterior recuperación paulatina de la energía generó calma entre los diferentes actores que habían trabajado sin cesar desde que se perdió la luz. Una concatenación de hechos sí que hubiera determinado esta circunstancia como un acto terrorista.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzaron preventivamente la presencia de patrullas en toda España. Durante la jornada de este lunes están desplegados 15.000 efectivos de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional y 15.000 agentes de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de la Agrupación de Tráfico. Unidades de reserva permanecen en alerta, por si fuera necesaria su intervención.

A última hora de este lunes, el Centro de Coordinación reunido en el Ministerio del Interior para analizar la situación derivada del fallo en el suministro de energía eléctrica constató la ausencia de incidentes reseñables de orden público. Una buena noticia entre la oscuridad que se vivió a lo largo de casi diez horas.