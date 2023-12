Ibarrola, la ya exalcaldesa de Pamplona: "Nunca apoyaría a EH Bildu. Prefiero fregar escaleras"

La alcaldesa saliente de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), ha manifestado que "nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu, jamás, pase lo que pase". "Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras", ha añadido. En una comparecencia de prensa tras la moción de censura que le ha desbancado de la Alcaldía de Pamplona, Ibarrola ha destacado que "solamente hay dos formas de hacer política", que son "la política de vocación de servicio y basada en la lealtad, en la verdad, en la palabra" y la de "hacer política de despachos, que votas lo que te mandan, que te da igual todo y que mientes sin sonrojarte, que apoyas lo que has dicho mil veces que no vas a apoyar o que te saltas todas las líneas rojas de un partido".

En este sentido, ha resaltado que ha criticado que el PSOE y el PNV "dicen que lo peor que puede ocurrir a los ciudadanos del País Vasco es que EH Bildu gobierne, dentro de las siguientes elecciones, porque impone, porque es sectario, porque supone retroceso" pero "no para Pamplona".

Para Ibarrola el nuevo gobierno municipal, liderado por Joseba Asiron, de EH Bildu, "no tiene ninguna credibilidad" porque "han mentido en todo". Ha reconocido que tiene "legitimidad" pero "no se tiene ética o moralmente" porque la moción ha prosperado con los votos de "los cuatro socialistas que han traicionado a Pamplona, Navarra y todo el país".

Ha acusado a EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin de "utilizar una herramienta democrática de forma perversa". Ha destacado que, a partir de ahora, UPN "haremos política desde nuestra responsabilidad" y "votaremos lo que creemos que merece la ciudadanía" pero con "cero credibilidad".

"No llegaría a ningún acuerdo con ellos", ha espetado. Ha afirmado que esta moción se ha producido "solamente para que Sánchez pueda mantener su sillón de presidente". Y ha censurado las acusaciones a ella de "imposición" y "falta de diálogo" que "he demostrado cada día que eran mentira, la mayor parte de Pamplona sabe que son mentira". Ha replicado que el Pleno ha trasladado que "quien impone, no da la palabra, es precisamente Koldo Martínez -que era el presidente de la Mesa de Edad- y todos los miembros" de los partidos que han firmado la moción de censura.

Al respecto, ha destacado que se había acordado la ubicación y unos tiempos "que no han respetado y, en el ultimo momento y de forma miserable, nos han quitado la voz y cuatro minutos de intervención". "Ha quedado en evidencia lo que nos espera en el Salón de Plenos y en la plaza", en referencia a la gente que se ha concentrado en la Plaza Consistorial para celebrar la Alcaldía de Asiron. "Escuchar a Asiron hablar de convivencia y tolerancia me pone la piel de gallina, escuchar los gritos que vitorean -a Asiron-, que recuerdan los peores tiempos, me poner la piel de gallina", ha espetado.

"Me tranquiliza que la mayor parte de la ciudadanía no comparte que Asiron se alcalde", ha añadido. Preguntada sobre su futuro a partir de ahora, Ibarrola ha dicho que "no tengo ni idea de lo que voy a hacer en 2027 pero me pongo a trabajar de forma intensa para que la ciudad recupere un gobierno que merece, el que ha tenido seis meses". Ha afirmado que va a "seguir haciendo política convencida, desde un trabajo cada día mayor y siempre con el interés del ciudadano".

Ha arremetido contra los concejales del PSN, a quienes ha calificado como "cuatro traidores que les han mandado lo que hay que hacer y que han ejecutado una traición a Pamplona" que "va a quedar en su currículum y su conciencia para siempre". Y ha vaticinado el "final" de la vida política del PSN en Pamplona. "Si para el PSN no tener Presupuesto desde hace años es un motivo para hacer alcalde a Asiron, lo tendría que haber hecho el 17 de junio" pero "hoy "Pedro Sánchez no sería presidente de España y María Chivite no sería presidenta de Navarra", ha afirmado. Sobre la negociación de los Presupuestos, ha asegurado que "no he podido ser mas dialogante, les he puesto un folio en blanco" y "dijeron no" porque "se han asustado y no podían mantener el argumento del no". "No han querido sentarse y han ocultado un pacto a los ciudadanos", ha aseverado. La ex alcaldesa ha agradecido el apoyo de la ciudadanía y se ha mostrado segura de que "hemos ganado la calle" y que, si hubiese elecciones, "tendríamos un apoyo mucho mayor". En este sentido, ha retado a Asiron ha hacer una consulta sobre a quién quiere la ciudad de alcalde.

Cristina Ibarrola ha censurado las "falacias" que EH Bildu ha lanzado sobre ella estos meses mientras Asiron "esperaba plácidamente al sillón". "¿Para qué va a hablar si no tiene nada que decir?", ha replicado preguntada por la decisión del ya alcalde de no intervenir en el pleno donde se ha aprobado la moción de censura. "No sé qué necesidad tenía para promover tanta difamación que tanto daño ha hecho a mi familia", ha criticado Ibarrola, que ha pedido a Asiron que "empezara la normalización conmigo anunciando que todo era mentira y que lo ha hecho para tratar de hundirme". Y le ha responsabilizado de "todo lo que pase" como consecuencia de "sus difamaciones" que "han producido un montón de vejaciones e insultos por parte de sus acólitos". En cuanto a la intervención de la portavoz socialista, Marina Curiel, ha dicho que ha sido "algo impostado, artificial y que no dice nada". "No ha aportado absolutamente nada y ha dejado una imagen poco creíble para los ciudadanos", ha criticado.