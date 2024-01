Incertidumbre y preocupación en el Campo de Gibraltar

«Incertidumbre», «cansancio» y «preocupación»... Son las sensaciones que rondan a los trabajadores españoles en Gibraltar después de tres años esperando a que Bruselas y Reino Unido lleguen a un acuerdo que normalice la situación después del Brexit. Con la reanudación de las conversaciones tras la formación de Gobierno en España y el nombramiento de David Cameron como ministro de Exteriores de Reino Unido, todo apunta a que el acuerdo toma vuelo aunque el escepticismo gana terreno en la comarca tras las sucesivas rondas de negociación sin acuerdo en los últimos meses.La espera está siendo larga y el hartazgo es cada vez mayor entre las asociaciones y políticos de la comarca.

«Aquí tenemos un Brexit que afecta a la comunicación, principalmente a la frontera, y también a todos los asuntos relacionados con la documentación», explica en una conversación telefónica Juan José Uceda, portavoz de la asociación española de trabajadores españoles en Gibraltar (Ascteg). Pone como ejemplo la gestión de la prestación por desempleo o la exclusión sanitaria en España desde el 1 de julio de 2022 que les obliga a acudir a la privada. Este colectivo, que representa a varios de los trabajadores españoles en el Peñón, asegura que curiosamente el número de trabajadores españoles a tiempo completo ha aumentado en los últimos años pese a sus dificultades. De hecho, el portavoz de Ascteg denuncia el regreso de las colas a la Verja. «Últimamente llevamos varias semanas sufriendo colas fuera de lo normal a la salida de nuestros trabajos desde Gibraltar al pasar la frontera hacia nuestros domicilios en La Línea o la comarca del Campo de Gibraltar».

Son alrededor de 10.600 los españoles que transitan diariamente esta frontera y que piden que se cierre el acuerdo para que la cacareada zona de prosperidad compartida sea una realidad. No en vano, la brecha económica entre el Peñón de Gibraltar y los municipios vecinos se dispara. El paro subió en el Campo de Gibraltar por cuarto mes consecutivo en noviembre hasta los 31.782 personas, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Trabajo. Cádiz sigue siendo una de las provincias con los niveles más altos de desempleo en Andalucía y en España. Esa circunstancia históricamente viene ligada a las debilidades y fluctuaciones de su tejido industrial, además de la falta de una red de grandes empresas o la poca inversión en sus ifraestructuras. Es precisamente lo que denuncia el alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz del PP, José Ignacio Landaluce. «La falta de acuerdo nos afecta por dos vías: la zona de prosperidad compartida no se está aplicando de este lado, y además, lo más importante, no se está aplicando el plan especial para el Campo de Gibraltar que se aprobó en el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez hace ya cinco años», denuncia el regidor.

Dotado con casi 1.000 millones de euros, comprometía un plan de empleo específico para la comarca así como mejorar las infraestructuras y las comunicaciones de la zona. «No se han tomado decisiones», denuncia el alcalde que reclama inversiones para hacer más competitivo el puerto de Algeciras y más personal –veterinarios y funcionarios– en el punto de inspección fronterizo. «Necesitamos tener mejoras para ser más competitivos respecto a las zonas circunvecinas», dice en una conversación telefónica, en la que se queja de que todas las inversiones se realizan en Cataluña, dejando a Andalucía aislada.

El alcalde, crítico con el retraso en la firma del acuerdo, reclama que se piense en los trabajadores de la comarca además del dumping fiscal o el contrabando. «La entrada a Europa es nuestra responsabilidad.Nuestra intermediación empieza en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar», concluye en relación con su control, el principal escollo.