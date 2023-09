Ione Belarra obvia a Yolanda Díaz: quiere negociar con "autonomía política" con Pedro Sánchez la investidura

Podemos no asume a Sumar como interlocutor general para negociar con el PSOE la futura investidura de Pedro Sánchez. Quiere tener «autonomía» en esas conversaciones y negociar por su cuenta su apoyo para la reedición de un gobierno de coalición. Creen que el PSOE debe negociar no solo con el partido principal de la coalición de la que forman parte, sino que cada partido puede expresar sus propuestas de manera directa.

Así, la dirección que capitanea Ione Belarra mandó ayer un documento a los socialistas sin pasar primero por las manos del equipo de Sumar, sino que este documento les fue entregado a la vez que al PSOE. Los morados obvian así informar previamente al partido mayoritario de la coalición que forman parte para hacer valer el peso de sus cinco diputados en el grupo plurinacional.

A los morados, en su pugna abierta con los de Yolanda Díaz, no les basta las negociaciones que están abiertas entre Sumar y el PSOE y creen que deben ser protagonistas de las mismas también. En estos momentos, es el secretario de Estado de Derechos Sociales, número dos de la ministra Ione Belarra en el ministerio y miembro de la Ejecutiva de Podemos, quien negocia con el PSOE el contenido del programa de Gobierno. A pesar de la aparente cercanía de los morados con Nacho Álvarez, Podemos reclama su peso en estas negociaciones y que un miembro de la confianza de Belarra hable por ellos.

En el partido morado se mantiene la directriz que salió tras las elecciones generales. «Ejercer autonomía política» dentro del grupo parlamentario de Sumar, repitió ayer el portavoz morado Javier Sánchez Serna en rueda de prensa desde el Congreso. Así, los morados enviaron al PSOE, a Sumar y al resto de socios de investidura las propuestas que ya había avanzado Belarra este fin de semana, como la petición de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, continúe al frente del ministerio en el futuro gobierno de coalición. Además, se anuncian otras medidas como que se reduzca el coste de los abonos de transporte en un 80% o hacer remunerado el permiso de ocho semanas para los padres que tienen hijos menores de ocho años, entre otras.

La propuesta «imprescindible» de Sumar, la de que Irene Montero siga siendo ministra no ha sido contestada, de momento, por el PSOE ni tampoco defendida por los de Díaz, quienes evitaron comprometerse con las demandas moradas. Los socialistas, como ya publicara este diario, buscan, en esta ocasión retener la cartera de Igualdad. Mientras, en Sumar, hay cierto malestar ante el hecho de que se siga insistiendo con el nombre de Irene Montero, más después de la batalla política que supuso su nombre en la negociación para conformar Sumar para las elecciones del 23J. El ministerio de Igualdad es clave para que Podemos continúe teniendo influencia en el futuro Ejecutivo con el PSOE. Es por eso que ayer la implicada entró en el juego. «Importa quien está al frente de los departamentos» para profundizar en las políticas progresistas, dijo la ministra en Bruselas. Rechazó, eso sí, que las propuestas de su partido sean «un órdago» o «líneas rojas».

Aun así, los votos de los diputados de Podemos no están en duda en una futura investidura de Sánchez, como ya publicó este periódico en su edición de ayer y confirmó el propio portavoz Sánchez Serna a preguntas de los periodistas. «No, Podemos no va a ser quien impida el Gobierno de coalición», respondió tajante.