De Irak a Senegal: la ruta de los 10.000 kilómetros para viajar en cayuco a Canarias

Más de 10.000 kilómetros a pie, sorteando los países yihadistas y no siempre sobreviviendo. La Policía Nacional ha detectado que en la ruta migratoria de Canarias están llegando a España personas de Bangladesh, Irak y Pakistán que pagan una cantidad de dinero a mafias de la inmigración, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

"No son las nacionalidades mayoritarias en las embarcaciones, pero siempre tenemos que identificar a personas que proceden de estos países lejanos en los cayucos", detallan estas fuentes que se encargan de asistir a los ocupantes de las pateras. De igual forma siempre surge la misma incógnita: ¿Cómo llegan hasta los puertos españoles?.

Y es que la ruta que recorren estos inmigrantes es sumamente larga y complicada. Detrás de ella, una vez más, aparece la sombra de las mafias del tráfico de personas. A pesar de ello, los agentes de Extranjería de la Policía Nacional han encontrado respuestas a estas cuestiones.

La ruta más larga de la inmigración

"Este recorrido es más propicio para ellos para evitar los países de Europa del Este", detallan. Estas regiones tienen restricciones más duras con la inmigración como Polonia y Letonia donde prácticamente les disparan si les ven cruzando la frontera. "Ni que decir de Turquía", añaden estas fuentes.

En su extenso viaje hay dos regiones que tienen que evitar a toda costa: Afganistán e Irán. "En esos puntos corren el riesgo de encontrarse con grupos del Estado Islámico y ser capturados por los yihadistas", advierten.

Salvamento Marítimo rescata dos cayucos con 170 migrantes en aguas próximas a El Hierro Europa Press

Para no pasar por estos puntos de conflicto, los inmigrantes bordean la zona de los países arábicos y entran en África por Egipto. Desde ahí se distribuyen en dos grupos. Unos intentan cruzar a la Península por Marruecos mientras que otros tienen que recorrer el Sáhara entero para llegar a Senegal y Mauritania.

Uno de los motivos que han detectado los policías que hay detrás de los viajes de estas personas es la "demanda de mano de obra barata en el sector de la construcción". Sus principales objetivos es trabajar un tiempo indeterminado para poder ahorrar.

Y es que gran parte de sus pocos ahorros los pagan a las mafias que les proporcionan las plazas en los cayucos para viajar por la ruta migratoria de las Islas Canarias. Después se instauran en Europa de forma ilegal hasta que son identificados y, según la legislación, tendrían que ser expulsados de nuevo hasta sus territorios.

"No tienen nada que perder"

No obstante, estas fuentes policiales detallan que la entrada de estos ciudadanos, en la actualidad, está siendo mínima. Hay, aproximadamente de cuatro a seis personas de estas nacionalidades por patera que llegan a las islas. A pesar de ello, no todos consiguen alcanzar su punto de destino. Los puntos críticos que se encuentran por el camino hacen que muchos o desistan o no sobrevivan en los miles de kilómetros que tienen que recorrer.

La comunidad pakistaní en España es cada vez más grande, principalmente en regiones como Cataluña. Algunos de ellos consiguieron abrir negocios en nuestro país y de esta forma hacen un llamamiento para que viajen sus familiares.

Salvamento Marítimo localiza otros dos cayucos con 149 migrantes en aguas de El Hierro Europa Press

El denominador común de estos tres países es la pobreza. La sociedad tiene que sobrevivir con pocos ingresos y buscan en la Península un sueño y deseo de encontrar una vida mejor. "No tienen nada que perder porque muchos no tienen nada", lamentan estas fuentes.

Las cifras de cayucos en Canarias

Los policías critican que estas rutas migratorias están financiadas y vigiladas por las mafias dedicadas al trato de blancas y contrabando de personas. Han detectado que desde diciembre del 2023 hasta la actualidad se ha producido una nueva oleada de inmigrantes en las islas.

A pesar de ello, los datos del Ministerio del Interior reflejan un pequeño descenso tanto del número de personas como de las embarcaciones que llegan a Canarias. Las cifras oficiales hablan de que, en los primeros quince días de 2025, han llegado a Canarias un total de 3.223 personas por las 3.480 de 2024. Esto supone un descenso del 7,4%.

El número de cayucos también se ha reducido. La primera quincena de enero desembarcaron en las cosas un total de 48 embarcaciones por las 53 que se localizaron en el mismo periodo del año pasado.