Jaime Ignacio del Burgo: "Quieren que la única diferencia entre el País Vasco y Navarra sea el nombre"

Expresidente de Navarra, participó muy activamente en la elaboración de la Constitución, de modo especial en la elaboración de su disposición adicional primera. A él se debe la introducción de la expresión «comunidades autónomas» para definir a los territorios autónomos. Asimismo, fue promotor y se le considera «autor intelectual» del Amejoramiento del Fuero de Navarra, que ahora la comunidad foral quiere reformar. Cuenta con 44 publicaciones, la última: «El Amejoramiento del Fuero, la casa común del pueblo navarro» (Fundación Popular de Estudios Vascos).

¿Por qué quieren retocar ahora la norma de convivencia de los navarros?

Transformar el Amejoramiento es algo que ya venían fraguando desde hace un año. En el Parlamento de Navarra hicieron unas jornadas donde, en teoría, invitaron a juristas que «sabían mucho» y la inmensa mayoría venía a decir que fue ilegítimo y que no se refrendó por el pueblo navarro, que está caduco y que había que cambiarlo. Ahora quieren constituir una ponencia donde estén todos los grupos dicen que para «actualizarlo».

¿Es sencilla su reforma?

El amejoramiento del pueblo fue fruto de un pacto entre el Gobierno de España y la diputación foral de Navarra –como se llamaba entonces–. Para su reforma tiene que haber unas conversaciones previas entre el Gobierno y la comunidad autónoma. Navarra no puede hacer su propio proyecto sin más, llevárselo a Sánchez y luego traernos el producto fabricado para que el Parlamento lo ratifique. Tiene que ratificarlo las Cortes Generales, pero cada Cámara por separado: Congreso y Senado. Pero la mayoría del Senado la tiene el PP. Cualquier reforma deberá pactarse.

¿Qué puede salir de eso?

Todos los que forman parte de la comisión son los que no quisieron el Amejoramiento. Me parece que no saldrá algo muy positivo.

¿Cuál es el riesgo?

Nos conocemos ya todos. Si Bildu y Geroa Bai se sientan en una mesa para negociar sobre el Amejoramiento del fuero quieren modificarlo de la forma que sea para que Navarra sea una parte integrante de la nación vasca, llamada Euskal Herria, aunque mantenga su condición de comunidad foral. Una de sus obsesiones es que el vascuence sea el idioma oficial de toda Navarra cuando solo lo es en las zonas vascoparlante del territorio. Es una obsesión que tienen porque si no es oficial en toda Navarra es evidente que no se puede decir que Euskal Herria. La otra obsesión que tienen es que la diferencia entre País Vasco y Navarra sea solo de nombre, que se apliquen en todas las políticas los mismos objetivos para así dar la impresión de que ya somos un territorio unido. ¿En qué podrían unirse? En que el Estado desaparezca tanto del País Vasco como de la comunidad de Navarra.

¿Cuál es el núcleo del Amejoramiento?

Es un autogobierno que siempre piensa en serlo dentro del seno de la unidad de España. Todo eso es lo que quieren destruir. ¿Cómo? A través de la educación, o gracias a los pactos con Chivite donde la educación pública está implantado el pensamiento único de que es que Navarra es vasca, manipulando la historia, la cultura; imponiendo normas legislativas, por ejemplo con la excusa de promover el vascuence.

¿Qué parte ha envejecido?

Es lo propio de las democracias. En estos momentos, ese autogobierno está inserto en comunidades superiores como el mercado común nacional, porque hay que guardar la igualdad de los españoles. Podemos amar enormemente nuestro autogobierno, pero formamos parte de una nación con objetivos comunes. Eso ha sido siempre el autogobierno de Navarra y tampoco hay envejecimiento en esas cuestiones. Una de las cosas que me sorprenden es que estos autonomistas tan histéricos que tenemos, que son casi independentistas, aceptan con naturalidad que nos venga una normativa europea de obligado cumplimiento y no digamos una sola palabra, pero si la hace el Estado consideran que está violando la autonomía. En Navarra estamos viviendo el mismo proceso que vivimos hace 40 años cuando el dilema de Navarra era si queríamos o no ser Euskadi. El Amejoramiento resuelve esta cuestión y viene a decir: no somos Euskadi.

¿Por qué se denominó Amejoramiento?

Navarra no partía de cero, tenía un régimen foral muy importante. Por ello se empleó la palabra Amejoramiento, una palabra del romance antiguo que utilizaban los Reyes cuando mejoraban el fuero del Rey. Eso chocaba con todos los partidos que ahora dicen que quieren modificarlo, que lo que pedían es que fuéramos un territorio más de Euskadi. Y no lo consiguieron a pesar de que ETA apareció para dar impulso a los que decían que Navarra no era Euskadi. Resistimos, aguantamos y vencimos y ese es el Amejoramiento. Lo que se quiere hacer ahora es lo mismo que se está haciendo con la Constitución.

El PSOE votó en contra de la reforma hace un año...

¿Eso sorprende? Que el PSOE cambie de criterio con tal de estar en el gobierno no sorprende. No es novedad. De todas formas, también hay que decir que el Amejoramiento fue fruto de un enorme consenso y ese consenso es el que impera en cualquier modificación de ley.

¿Quieren cambiarlo sin seguir ese consenso?

No pueden cambiarlo. Pero es lo mismo que puede pasar con la amnistía. Ellos lo que hacen es darle la vuelta, no ir de frente. Si consiguen la euskaldunización total de Navarra ya han dado un paso importante para ello. Consideran que, si no está dicho en el texto, es que se permite hacer. De la misma manera que insisten con la amnistía. Todas estas cuestiones son un disparate. Es un tema muy complejo, no es tan fácil. Por mucho que quiera Sánchez, la ley de amnistía es una cosa, pero el derecho de autodeterminación sería romper el artículo 2 de la Constitución, que establece la unidad de España. Es romper la Constitución. Ahora bien, ¿y si lo hacen?

Bajo su experiencia, ¿es más factible que se tergiverse, que se haga?

Yo pensaba que era imposible. Pero, cuando veo las reacciones del nuevo PSOE, bueno, del sanchismo... Del PSOE hemos visto muchas cosas ya. Hasta 1979 defendía el Marxismo en sus programas hasta que Felipe González lo quitó. En Navarra empezó el PSOE diciendo que era Euskadi, cuando estaba la agrupación socialista de Euskadi. Hasta que no se hizo el Amejoramiento no se creó el PSN; de manera que les convencimos de que ese no era el camino. Gracias a ese consenso que conseguimos del PSOE pudimos sacarlo adelante. Fue fruto del consenso entre UCD, PSOE y UPN que acababa de nacer. Eso son los tres partidos constitucionalistas. En estos momentos han dicho que no se hará nada fuera de la Constitución -dijo la portavoz del gobierno navarro-. Vamos a ver, porque justamente lo que quiere es lo contrario. Con sonrisa, pero siguen pensando lo mismo.