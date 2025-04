El juez Peinado, ante la falta de memoria del alto cargo que nombró a la asesora de Begoña Gómez: "Sorprende"

Alfredo González Gómez firmó como vicesecretario general de la Presidencia el nombramiento de la asesora de Moncloa que utilizaba la mujer del presidente del Gobierno.

Este exalto cargo de Moncloa aseguró en su declaración como testigo "caso Begoña Gómez", adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que "no conoce" a Cristina Álvarez ni a la esposa de Pedro Sánchez.

González sí que admitió que "es mi firma" la que aparece en el documento que elevó el nombramiento de Álvarez, pero "no recuerdo haberlo firmado porque en mi etapa en Presidencia del Gobierno firme muchas propuestas de nombramiento de personal eventual".

Al ser preguntado por el juez Juan Carlos Peinado sobre el "criterio" que siguió para nombrar a personas que "incluso no conoce", González defendió que "no conocía a la inmensa mayoría de personas que cuya propuesta de nombramiento yo tramitaba en el ejercicio de mis funciones".

Las contrataciones, alegó ante el instructor, le llegaban "del resto de órganos de Presidencia". Insistió en que a la alto cargo investigada por encargarse de los asuntos privados de Gómez "nunca la he visto en persona, sí por lo medios de comunicación".

González tampoco tiene recuerdo de haber visto el currículum vitae de Álvarez cuando "tramitó" su contratación como alto cargo, que Álvarez sí dijo haber remitido en su declaración como testigo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le señaló que "sorprende lo que usted me está contestando", aunque lo matizó con un "no digo que no crea que sea así, pero sorprende".

Al juez Peinado le llamó la atención que hubiese impulsado el nombramiento de la asesora de Gómez con toda una serie de detalles en cuanto a las condiciones laborales aparejadas, "como el complemento de productividad", cuando en la Administración "se exigen unos procesos rígidos y selectivos para personas que van a percibir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".

González declaró, por otro lado, que las peticiones de poner en marcha la contratación de personal eventual le "venían de muchísimas fuentes diferentes" y aprovechó para corregir al instructor en cuanto a que "la normativa vigente establece que es libre el nombramiento y el cese por lo que los requisitos (referidos por Peinado) no operan".

Los que eran para cargos que trabajarían dentro del Ministerio de Presidencia sí que se los remitía "la secretaría general" e identificó a Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, como su "superior jerárquico" y quien se los hacía llegar, dado que entonces era el máximo responsable de esta secretaría. O, alternativamente, se encargaba de ello -apuntó en sede judicial- el entonces jefe de gabinete de Bolaños, Francisco Martín Aguirre.

*Estamos ampliando*