El audio de la asesora de Moncloa ante el juez Peinado: "Me contrató Begoña Gómez"

María Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que utiliza la mujer del presidente del Gobierno para sus asuntos privados declaró como testigo el pasado 20 de diciembre, antes de ser imputada por dos delitos.

LA RAZÓN ha tenido acceso al audio de su declaración en el que la alto cargo confirmó al juez Juan Carlos Peinado que "a mí me contrató Begoña", en alusión a la esposa de Pedro Sánchez.

Cristina Álvarez narró ante el instructor que ella en junio de 2018 "trabajaba en una empresa de formación" y, en esas fechas, "cuando el presidente del Gobierno ganó la moción de censura, se puso en contacto conmigo Begoña Gómez por teléfono".

Explicó que la esposa del entonces recién llegado a la presidencia "me dijo que le habían comentado cuando llegó a Moncloa que podía tener una persona de confianza y de asesoramiento". Gómez le trasladó, según declaró en sede judicial, que "había pensando en que le gustaría que fuese yo".

Ambas mantenían una "relación de amistad", así lo definió, al ser preguntada al inicio de la testifical. Álvarez le dio el "ok" y empezó a trabajar el 16 de julio de aquel año "en un cargo eventual de empleada pública adscrita al gabinete de Presidencia del Gobierno".

La ahora investigada por su supuesta participación en los negocios de la esposa de Sánchez bajo el ojo de la Justicia por corrupción insistió una y otra vez ante el juez Peinado en que su función en el puesto de confianza: "buscar un entorno seguro, eficiente y discreto a la mujer del presidente, Begoña Gómez".

Esta mujer aseguró también que el puesto que -confirmó también- se llama oficialmente directora de Programas tiene un desempeñó "24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año". "A mi me llaman a las 22:00 horas, a las 23:00h...", contó.

Daba cuenta de su trabajo, lo que en el mundo laboral se denomina reportar, directamente a la mujer del también líder del PSOE, tal y como admitió en su comparecencia, aunque sobre el papel depende de la secretaria general de Presidencia.

La alto cargo también fue preguntada por los correos electrónicos obrantes en la causa en que se ve cómo gestionaba reuniones con empresas patrocinadoras de la cátedra de la mujer del presidente y hasta que continuasen financiándola.

Enmarcó la agenda profesional privada de la esposa del jefe del Ejecutivo dentro de sus funciones porque tenía que "estar pendiente de todas sus actividades" para poder "ponerme en contacto con los escoltas, comentarles cómo se van a realizar los desplazamientos, si tiene que coger un avión, explicarles de qué va a ser el acto público al que asista".

Según ella, que le trasladara a la directora de Comunicación de Reale Seguros en nombre de Gómez que "estaría encantada" que siguiesen colaborando económicamente con la cátedra extraordinaria fue "un favor" tras pedírselo "una amiga" y rechazó que fuera su "obligación" hacerlo. "No me costaba un segundo, me dijo Begoña, aprovecha y diles si van a seguir en la cátedra", dijo a modo de explicación. Álvarez defendió que, en cualquier caso, "suelo tener muy claro la parte institucional" y cuál la privada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid indaga en si Álvarez pudo incurrir en los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por su papel en las actividades empresariales de Gómez, pero también en si pudo haber malversación de caudales públicos en su contratación como asesora.