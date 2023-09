Junts avisa a Sánchez: "No formamos ni formaremos parte de ningún bloque político"

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha avanzado su "no" a Alberto Núñez Feijóo, pero tampoco ha dado ninguna señal clara que evidencie que están cerca del PSOE, por el momento. De hecho, Nogueras ha revelado que todavía "no hay negociación" sobre la investidura de Pedro Sánchez pese a que se la espera y ha advertido de que "no forman ni formarán" parte de ningún bloque político, lo que indica que la voluntad de los posconvergentes no es ni mucho menos dar estabilidad a un ejecutivo socialista.

La portavoz de Junts ha recordado todo el "menosprecio" que ha sufrido su partido durante los últimos años, marginado por el Gobierno del PSOE, ya que en la legislatura pasada no le dio posibilidad de entrar en la ecuación de gobernabilidad. Es más, la portavoz posconvergente ha cargado duramente contra Óscar Puente, al que ha acusado de "invocar el espíritu del 155", en referencia a la intervención autonómica de la Generalitat tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia.

En cualquier caso, más allá de las dificultades que quieran imponerle al PSOE, los posconvergentes tampoco han dado margen a darle un "sí" al PP. Nogueras, de hecho, ha tenido un tono duro contra Feijóo, al que ha acusado de liderar una formación que grita "Puigdemont a prisión". "No se puede decir que no hablen claro. Nosotros también hablamos claro: no recibirá ningún voto nuestro. Pero no solo son los votos lo que le faltan, lo que sobre todo les falta es entender que la realidad es mucho más compleja", ha señalado Nogueras.

"Mientras dependa de nosotros, los nostálgicos como Aznar, Guerra o González no decidirán el futuro de Cataluña", ha afirmado Nogueras, quien, a continuación, ha desgranado cuatro motivos que le llevan a darle un "no" al PP: según ha dicho, el PP es "un partido anticatalán" porque "combate todas las propuestas" que generan "consenso" en Cataluña, como la lengua; el PP es un partido que "ha querido como socio a la extrema derecha de Vox" y es una "línea roja"; el PP es un partido "contrario a mejorar los derechos de las personas" porque ha presentado recursos ante el TC contra leyes sociales del Parlament; y, el PP es "contrario a la economía productiva" porque "la visión económica del PP no es la de un partido liberal europeo", sino "la visión de un partido estatalista".