Kit para sobrevivir a Sánchez

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, regla inherente a la persona, incluida la de Pedro Sánchez. Sánchez, famoso por el «no es no» a Rajoy, a quien le llegó a decir: «Usted hoy no es presidente de Gobierno, es el presidente de un auténtico desgobierno», cuando España tuvo un caso de contagio de ébola fuera de África y el único desgobierno fue el sacrificio de un perro de nombre Excalibur.

De presidente de un auténtico desgobierno calificaba a Rajoy en el año 2014 por un caso de ébola que acabó con el sacrificio de un perro. No habíamos sufrido el Covid, ni habíamos sido señalados como el país que peor gestionó la pandemia, ni España se había ido a negro durante horas.

No habíamos tenido el silencio más absoluto por parte del Gobierno ante el apagón histórico de luz que sufrimos el lunes 28, ni la ridícula explicación echando la culpa, en un principio, a la huida de los quince gigavatios durante cinco segundos sin despedirse y, a continuación, a los operadores privados.

No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras, escribía Juan Luis Vives. Se podría decir que Sánchez no tiene espejo que refleje sus palabras porque si lo tuviera pensaría lo que dice.

«A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada», dijo Churchill. Si Sánchez tuviera que comerse sus palabras no estaríamos hablando de una dieta equilibrada sino de una indigestión crónica.

Europa nos había alertado de la necesidad de aprovisionarnos de alimentos no perecederos, agua, medicinas, baterías, linternas ante un posible estallido bélico. Europa y España no eran conscientes de la urgencia del kit de supervivencia, no sabían que nuestra mayor amenaza se llama Sánchez al frente del suministro energético.