Koldo organizó un viaje desde el Ministerio a Ábalos para que pudiera ver la casa que le regaló la trama en Cádiz

La secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y su asesor Koldo García organizaron un viaje al exdirigente socialista para que pudiera visitar un chalet que Víctor de Aldama y sus socios compraron para su disfrute. Los mensajes intercambiados entre Ana María Aranda y Koldo a finales de junio de 2021 constatan la búsqueda de billetes de tren y de avión a zonas como Málaga y Granada para que el entonces ministro pudiera visitar la villa, situada en Cádiz.

"Tienes estos AVEs de Madrid a Málaga el martes 6 también", le escribió la secretaria de Ábalos a su mano derecha el 30 de junio de aquel año. En su intención por encontrar la mejor combinación para el que fuera su jefe, barajaron la posibilidad de que viajara en tren o en avión. "Sería perfecto. Si termina el consejo pronto", le replicó Koldo. De las conversaciones se desprende que se referían al Consejo de Ministros que tuvo lugar el martes 6 de julio de aquel año en el que el Ministerio de Transportes llevó cuatro acuerdos.

La secretaria de Ábalos le buscó viajes para que pudiera ver el chalet pagado por la trama LR LR

A lo largo de la conversación mantenida seis días antes del viaje, la secretaria -que declaró también como testigo en el caso Koldo- pregunta a su interlocutor sobre la ubicación de "la casa", a lo que éste le responde con un enlace de la villa que se ubicaba en la urbanización de lujo de La Alcaidesa, en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción. "Voy a mirar distancias", le replicó la secretaria.

El viaje oficial a Granada

Tras hacer las búsquedas oportunas, le explicó que la casa que quería ver el ministro estaba a una hora y media de Málaga y dos horas y media de Granada. Aranda adjuntó también el plano del mapa con las distancias desde ambas ciudades a la casa que la trama le compró al exministro. Koldo le respondió que era consciente de las distancias y que desde el aeropuerto de Málaga había menos kilómetros.

La secretaria de Ábalos le buscó viajes para que visitara el chalet que le regaló la trama Koldo LR LR

Ese mismo día por la mañana, Koldo conversó con Aldama sobre la posibilidad de que Ábalos pudiera ver el chalet el día 3 de julio o el martes 6. El exchófer intentó que fuera en esas fechas pero Aldama, que adquirió esta casa a través de testaferros, le dijo que los propietarios no se iban a ir hasta el mismo 6 de julio porque no tenían luz ni agua en su nuevo hogar. Koldo insistió en la posibilidad de visitarla incluso con los dueños todavía dentro, pero Aldama lo descartó: "Tú sabrás. Yo no lo aconsejo, pero tú decides, ya sabes lo que opino", contestó el conseguidor de la red.

La urgencia de Koldo radicaba en que el entonces 'número 3' del PSOE quería pasar ya sus primeros días en el chalet, coincidiendo, además, con su intención de acudir a la zona del campo de Gibraltar en un viaje privado, según la Guardia Civil. De hecho, Koldo le remitió la agenda de su jefe a Aldama para demostrarle que, efectivamente, tenía anotado para el primer fin de semana de julio un viaje a 'Campo de Gibraltar'. En esas mismas fechas se puede leer otra anotación con el texto de "Estepona".

En dicha agenda también había programado un viaje del exministro a Granada, una de las ciudades que estudiaron para organizar el viaje del ministro en aquellos días. De hecho, consta en la página oficial del Ministerio de Transportes que Ábalos sí realizó dicha visita oficial el 7 de julio. En la misma anunció que se licitaría el último tramo de la autovía GR-43, que conecta Atarfe con Granada. Según informó el Ministerio, en dicho acto el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

"Una contraprestación de Aldama"

Ni en los mensajes incautados a la trama ni tampoco el informe de la UCO aclaran si finalmente el ministro ejecutó el viaje en dichas fechas. Ahora bien, quedan constatadas las gestiones por parte de su secretaria y de su asesor en el Ministerio en este asunto de carácter personal. La Guardia Civil también expone en su oficio que sí consta acreditado que hizo uso de este chalet al menos hasta octubre de 2021, apenas meses después de su fulminante cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La villa de lujo de 1.200 euros la noche donde Ábalos disfrutó de sus vacaciones gratis LR

El nuevo oficio certifica que Ábalos era "consciente" de que Aldama adquirió esta villa cerca del mar como "contraprestación económica" a sus actuaciones. Al respecto, la UCO sospecha que sería un agradecimiento a las adjudicaciones de los contratos de mascarillas que fueron a parar a Juan Carlos Cueto, socio de Aldama que se ocultaba tras Soluciones de Gestión. Esta empresa, que apenas facturó en el ejercicio anterior a la pandemia y que casi no tenía trabajadores, se hizo con 54 millones de euros en contratos covid gracias a la mediación de Aldama, que se anotó una comisión de 5,5 millones por su gestión.

También sospechan que la compra de la casa tuvo algo que ver con la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos a Villafuel. De hecho, la villa se adquirió a nombre de Have Got Time, empresa a cuyo frente se encontraban Carmen Pano y su hija, Leonor González Pano. La primera de ellas ha confesado en sede judicial que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE por encargo de Aldama. Los agentes sospechan que abonaron los más de 570.000 euros que costó el chalet, a cambio de su ayuda para que Villafuel, de Claudio Rivas, pudiera operar en el sector.

Villa Parra y el rescate de Air Europa

No obstante, y aunque Koldo medió en estas gestiones con el Ministerio de Industria, en un primer momento se le denegó el título que le permitía dejar de ser distribuidora. Aquello provocó el enfado de Claudio Rivas y el declive del entonces ministro, a quien le terminaron cortando el agua y la luz del chalet. Así, en noviembre de 2021, el exministro se encontró con que no había suministro y recurrió a Koldo. Éste, a su vez, pidió explicaciones a Aldama. Finalmente, un electricista les enganchó la luz por 200 euros.

Con todo, la de La Alcaidesa no es la única casa que disfrutó Ábalos durante su etapa en el Ministerio. Un año antes, disfrutó de unos días de asueto en agosto en Villa Parra, ubicada en Málaga. Los agentes destacan que el chalet se buscó el mismo día de julio en que se hizo público el rescate de Air Europa. Ello, sumado al trasiego de mensajes que se intercambiaron aquellos días Koldo y Aldama con Javier Hidalgo, ceo de la aerolínea, les lleva a pensar que fue una contraprestación por facilitar el rescate que supuso un desembolso de más de 470 millones de euros. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le dijo Koldo a su entonces jefe.