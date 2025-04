Ábalos a Koldo tras pinchar la luz del chalé: "La multa puede ser de 6.000 euros"

José Luis Ábalos vivió un auténtico infierno al quedarse sin luz en el chalet de La Alcaidesa (Cádiz). El exministro estuvo horas viendo como solucionaba el problema y, una vez más, Koldo tuvo que interceder para que recuperara la corriente. Contrataron a un electricista que realizó el enganche por un precio de 200 euros. "Antes de reanudar el servicio hay que desenganchar porque si no la multa puede ser de 6.000 euros", advirtió el exdirigente socialista.

Para comprender el vínculo de Ábalos con la casa de La Alcaidesa hay que remontarse a mayo de 2021 cuando, según el testimonio de la empresaria Carmen Pano, Víctor Aldama y Claudio Rivas le dijeron que "tenían que comprar la casa que el ministro quería". Este fue el embrión de la trama de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional.

El drama de Ábalos y Koldo

Ábalos firmó un contrato de alquiler con la empresa de Pano, 'Have Got Time', y se contempló una opción de compra. Ábalos, según su testimonio, solo abonó7.500 euros(a razón de 2.500 al mes). Dos meses de fianza y uno de alquiler. No pagó una parte del importe y en septiembre recibió una carta de desahucio.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el exministro estuvo ya en junio buscando un hueco en su agenda para visitar la casa. El idilio del exdirigente socialista con la casa se truncó el 26 de noviembre de 2021 cuando Ábalos llamó a Koldo para comentarle que había llegado a la vivienda y no había suministro de luz.

La conversación de Ábalos y Koldo por el enganche de la luz LR

Su exasesor se puso manos a la obra y contactó con Aldama para ver dónde estaba el problema. Koldo insistió al empresario a las 19:09 horas ya que el problema seguía sin solucionarse. "Necesitan el contador", afirmaba. "Si el antiguo dueño puede decir donde está", requería sin suerte el exchófer de Ábalos.

De esta forma, el empresario le requirió que se podría poner en contacto con Luis Alberto Escolano o con Carmen Pano. Quince minutos más tarde le envió una foto de un contador de luz donde se podía ver la inscripción de "Contrato en baja".

Ábalos: "Luz enganchada"

Finalmente, a las 20:02, Ábalos anunció a su amigo Koldo que el electricista había procedido a conectar el suministro por 200 euros. "Luz enganchada", afirmó en un mensaje de WhatsApp que ha sido localizado por la Guardia Civil. "Pero si no pagan...", criticó el exministro en "clara referencia a que terceras personas son quienes deberían encargarse de realizar el pago de la electricidad consumida en la vivienda".

El informe encargado por el TS concluye que Koldo es el autor de las notas sobre obra "preadjudicada" que aportó Aldama Europa Press

El caso del chalet de La Alcaidesa se quedó tranquilo hasta que tres días más tarde, el 29 de noviembre de 2021, Koldo contactó con Ábalos para que hablara con el electricista porque necesitaban que retirase la conexión que se habla realizado, para poder contactar con la compañía suministradora de electricidad y reponer el servicio.

Posteriormente, el exdirigente socialista le envió el contacto de este trabajador que minutos después retiró el enganche que había realizado a la red. La Guardia Civil destaca en su informe que cuando se produjeron estos hechos los dos protagonistas ya habían cesado en sus respectivos cargos públicos.