Lambán frena en seco la euforia de Bolaños: "Como socialista, no estoy orgulloso"

La aprobación inminente de la ley de amnistía -la próxima semana en Pleno- ha vuelto a reabrir algunas heridas en el propio PSOE. Los socialistas dieron por zanjado el desgaste por la ley diseñada para los independentistas con la inclusión en su ideario de la amnistía como acto de "reconciliación" entre Cataluña con el resto de España.

Hasta ahora, tan solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en sus críticas sobre la ley. La última ocasión fue este mismo miércoles cuando advirtió de que es un "peaje enorme". Ahora, a punto de aprobar la citada ley, el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán ha frenado de golpe la euforia con la que el Gobierno ha celebrado el acuerdo al que ha llegado con Junts y ERC para salvar la ley. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha celebrado que con el acuerdo se aprueba una ley para la "normalización política institucional", se abre "una nueva etapa", histórica y se cierra otra etapa de "tensión". Para el ministro, tanto su partido como el Gobierno dan un "paso valiente" y es una ley que "hace historia".

Ante el optimismo exhibido por el ministro de Justica, Lambán ha reprochado en sus redes sociales su actitud. "Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso", ha reconocido en un mensaje con el que directamente reprobaba la decisión final del PSOE de ceder ante los independentistas al acotar los delitos de terrorismo y traición al Estado, como exigían, al derecho europeo.

Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso — Javier Lambán (@JLambanM) March 7, 2024

No es la primera vez que el secretario general de los socialistas en Aragón advierte al Ejecutivo sobre los riesgos de aprobar la ley de amnistía. A finales del año pasado ya censuró que la norma "socaba la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo". Con contundencia, tras los primeros contactos con Junts, sostuvo que con la ley no solo no se resuelve el problema de Cataluña sino que "crea uno nuevo en España".

Lambán se suma a otros barones territoriales que durante la tramitación de la ley de amnistía han ido mostrando su rechazo a la norma, con mayor o menor voz. A parte del presidente de Castilla-La Mancha, el propio líder madrileño Juan Lobato ha advertido de sus reparos ante la amnistía. El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha acabado reconociendo su rechazo.