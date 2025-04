Lea el discurso completo de López Miras en el desayuno informativo de LA RAZÓN

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado esta mañana en un desayuno informativo en la sede de LA RAZÓN, ante la presencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido elecciones generales a un "Gobierno desnortado y acosado por los casos de corrupción". López Miras López Miras ha hablado de la “injusto y caducado” sistema de financiación autonómica, ha criticado el reparto de menores no acompañados y ha hecho una defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura, entre otros temas.

Discurso íntegro de Fernando López Miras

"Muy buenos días.

Antes que nada, permítanme tres agradecimientos obligados. Primero, como no, a La Razón por su invitación para participar en estos desayunos, en este encuentro que es una ventana abierta a la reflexión y al análisis en un momento, sin lugar a dudas, decisivo, clave para poner en el GPS las coordenadas de nuestro destino como país, antes de perder el rumbo definitivamente. Segundo, a su Director, por esas amables palabras de presentación. Y, tercero, a quienes han decidido hacer un hueco en su agenda para acompañarnos esta mañana.

Muy especialmente doy las gracias al Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no sólo conoce bien mi Región, sino que está firmemente comprometido con la defensa de sus intereses. Trabajamos por las personas, por mejorar su día a día, por garantizar su bienestar y hacer posible un mejor futuro. Para ello es fundamental conocer la realidad, salir a la calle, escuchar a la gente. Eso es algo que va más allá de una intención, porque se basa en una experiencia: la que te otorga credibilidad para gobernar.

España necesita otra forma de gobernar, y les digo ya que otra forma de gobernar es posible, como demostramos cada día en las regiones con gobiernos del Partido Popular. A pesar de ello, desde las regiones nos chocamos cada día con un Gobierno cuya principal dedicación es hacer oposición a los gobiernos autonómicos; bueno, no a todos. Sólo a los que no están avalados desde Suiza. Esto es una anomalía. Un Gobierno entero haciendo oposición a las regiones.

Otros, afortunadamente, como el Presidente Feijóo entienden la política de otra forma. Nos escuchan, nos reúnen y se toman medidas que benefician a las personas, que de eso se trata. Gracias Presidente Feijóo, por tu presentación, por acompañarnos hoy y por el ejemplo que nos das de lo que es creer en un estado autonómico y hacer, desde el papel de cada uno, mejor a España.

En 1999, cuando accedías por vez primera a presidir la Xunta de Galicia apelabas ya entonces a “la máxima colaboración, la máxima cooperación y, sobre todo, a la lealtad institucional para resolver los problemas de [tu Comunidad] que también son los de todos los españoles”. Es evidente que comparto aquellas palabras. Otra forma de gobernar es posible. Es de lo que les voy a hablar esta mañana.

Es lo que venimos haciendo en la Región de Murcia, y es lo que deseo que pronto, muy pronto, disfrutemos también en España con Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa. Por ello, y a riesgo de hacer spoiler voy a adelantar, desde el principio, la conclusión de mi intervención: lo que necesita mi Región, lo que necesita España son elecciones generales. Por todas y cada una de las razones que desgranaré en estos próximos minutos. Una lectura, en clave autonómica, sobre el bloqueo político que tiene un impacto directo en la vida del millón seiscientos mil murcianos a quienes daré voz a lo largo de este desayuno.

Amigos, hace más de un siglo Ortega y Gasset publicó “La España invertebrada”. Una obra que, a mi juicio, cobra vigencia en la actualidad, tanto por su radiografía de los males que aquejaban, diría aquejan, a nuestro país, esos `particularismos´ que describía, como por el acierto y la lucidez de la receta que proponía. Una visionaria apuesta por el europeísmo y las autonomías que fue todo un presagio de lo que estaba por venir. Señalaba Ortega y Gasset en su ensayo que la vertebración de España requería “un proyecto sugestivo de vida en común”. No puedo estar más de acuerdo.

104 años después creo, como él, que lo verdaderamente relevante es tener un proyecto de vida en común. Comprender que España es la suma de lo que podemos aportar desde cada territorio, y que el papel del Estado es ejercer de fuerza centrífuga que, en palabras del autor, nos haga “vivir como partes de un todo y no como todos aparte”. Así piensan y sienten los ciudadanos de mi Región. Una Región generosa, llena de matices, abierta, innovadora, solidaria, de gente valiente que se sabe parte de un todo; cuyo progreso contribuye al progreso de España.

Por eso, me gustaría centrar esta primera intervención, de forma somera, en relatarles qué aporta la Región de Murcia a ese proyecto común. Pues bien, aportamos la fortaleza de sectores estratégicos que son líderes y referentes dentro y fuera de nuestras fronteras; que ganan en competitividad generando conocimiento y aplicando tecnología; sabiendo que lo que nos hace fuertes no es competir en costes sino en valor. Destacaré cinco de esos sectores estratégicos.

Primero, por supuesto, el sector agroalimentario, que exporta a Europa cerca del 25 por ciento del volumen de frutas y verduras españolas. El triple que hace 25 años. Primera provincia española en exportación de estos productos, pero este sector no sólo hace aportaciones cuantificables en términos económicos. Hay un enorme intangible que subraya su valor, porque también vertebra el territorio, fija población en zonas rurales y contribuye a mantener el medio ambiente, evitando el avance de la desertificación.

El sector agroalimentario murciano es, además, puntero en tecnología. Se sitúa a la vanguardia en innovación hídrica. Precisamente, algo en lo que destacamos sobremanera es por ser un territorio que hace un uso ejemplar en la depuración y reutilización del agua, lo que acentúa aún más la injusticia del castigo que se nos infringe mutilando el Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que vertebra España, que nos hace avanzar como país aprovechando juntos los recursos de todos.

El sectarismo hídrico del Gobierno de Sánchez aboca al Levante español, a la huerta de Europa, a una situación insostenible. El agua es y debe ser una política de Estado. No contar con un Plan Hidrológico Nacional, que no está ni se le espera, es una primera razón para pedir que se acabe con esta agónica legislatura ya.

El segundo de esos sectores estratégicos es que la Región de Murcia aporta a España un pujante sector logístico la mayor flota española de transporte frigorífico por carretera. Un sector, por cierto, muy comprometido con la sostenibilidad; que demanda de infraestructuras esenciales para seguir creciendo y aprovechar nuestra posición privilegiada en el Arco Mediterráneo. Infraestructuras que nunca llegan, por razones también políticas.

Asimismo, contamos con el activo de uno de los puertos más rentables y eficientes de España en Cartagena, que ha triplicado el tráfico de mercancías en los últimos 25 años, liderando el ranking de importaciones portuarias en 2024. También el sector logístico regional encuentra en la inoperancia del gobierno de Sánchez pesadas cargas que estrangulan su crecimiento. Cargas con nombre propio: Corredor Mediterráneo y Puerto del Gorguel. Asignaturas pendientes que, bien por falta de inversión o por criterios puramente ideológicos, frenan nuestras aspiraciones de futuro.

La tercera aportación es nuestro polo petroquímico, el mayor de Europa, situado en Cartagena, en el Valle de Escombreras. Un polo que se va a convertir, de la mano del hidrógeno verde, en un hub energético sostenible referente en la Unión Europea. Aquí, nuevamente, tenemos un problema derivado de la ausencia de planificación del gobierno de Sánchez, si queremos alcanzar los objetivos que nos marcamos.

Necesitamos que se amplíe la capacidad de nuestra red de transporte y distribución de energía eléctrica para aprovechar nuestro potencial renovable. Necesitamos que el compromiso con la transición energética sea algo más que impostura; y necesitamos también, por supuesto, que el Gobierno central asuma una política exterior responsable, y hago un pequeño paréntesis. Que deje a un lado los insultos, y de paso a un trabajo serio, riguroso y con el único fin de defender los intereses de España.

Lamentablemente, esto no es lo que estamos viendo ante situaciones como las políticas arancelistas del presidente de Estados Unidos. Cualquier política que vaya en contra del libre mercado perjudica a España y, por tanto, a mi Región. Por eso, ya el pasado mes de febrero nos adelantamos en la Región de Murcia y fuimos la primera comunidad en crear un Comité de Aranceles para diseñar medidas que permitan minimizar estos aranceles de Estados Unidos y que nos está permitiendo también explorar mercados alternativos para nuestros productos.

La cuarta aportación que hacemos es un sector turístico que incrementa sustantivamente el atractivo de la oferta del segundo país más visitado del mundo, España, según el ranking de la Organización Mundial de turismo.

3.000 horas de sol al año, 250 kilómetros de costa y un sector que ha hecho auténticos esfuerzos por aumentar su grado de internacionalización, por desestacionalizarse, por potenciar nuevos productos emergentes, por diversificar mercados, nos convierten ya en un destino de primer nivel. Para visitar, por supuesto, y aprovechando al público que hoy nos acompaña, también para invertir. Cifras récord de visitantes, pernoctaciones, turismo extranjero, gasto de los turistas, empleo en el sector y creación de riqueza, nos avalan; pero este sector, más que ningún otro, necesita contar con infraestructuras que vertebren y acerquen el sureste español al resto del mundo.

Infraestructuras que se nos deben, así de claro lo digo. Y que mientras llegan, nos sitúan en una clara competencia desleal con otros destinos. Por ejemplo, un AVE que haga justicia a su nombre y llegue a también a Cartagena y Lorca. Sin embargo, es evidente que la anomalía que supone no haber presentado unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura deja en al aire cualquier nueva inversión y mata nuestras esperanzas.

Y, por último, como quinto sector, la Región de Murcia aporta a España un creciente tejido tecnológico. En ámbitos de futuro, como la biotecnología agroalimentaria y de salud, la economía circular o las tecnologías vinculadas a la Industria 5.0. No les daré muchos datos, pero sí uno que me satisface especialmente. La Región de Murcia lidera estos dos últimos años a nivel nacional la obtención de certificados de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica. El 20 por ciento de los sellos EIBT que otorga ANCES están siendo otorgados a nuestras startups de la Región de Murcia. Lideramos igualmente desarrollos de tecnologías duales, aplicables en defensa y seguridad. Miren, en este campo, el de la industria de la defensa nos adelantamos.

Hace unas semanas, tuve el honor de defender ante el Comité de las Regiones el dictamen europeo, que se aprobaría por unanimidad, donde reclamamos una industria europea de la defensa fuerte. Es este un espacio en el que el Gobierno de la Región de Murcia se ha significado con la puesta en marcha de un programa pionero, impulsado junto con las fuerzas armadas, llamado CAETRA. Auténtico proyecto transformador que empezamos a diseñar poco después de la invasión de Ucrania. CAETRA es un buen ejemplo de nuestra fe en la construcción de ese proyecto común.

Como ven, la Región de Murcia aporta innovación en alimentación, salud, defensa y seguridad… Sectores críticos que cobran más importancia en el momento geopolítico que vivimos. Cuando Europa demanda un compromiso decidido con la soberanía alimentaria y la soberanía tecnológica en defensa. Compromiso necesario e ineludible, aunque a algunos se les atragante.

Hasta aquí unas notas de los sectores estratégicos que suman en el proyecto común que es España. También aportamos nuestro ejemplo como espacio de libertad económica. Punta de lanza, desde hace años, en reducción de burocracia, moderación fiscal e iniciativas que han reforzado la competitividad de nuestro tejido productivo. Con iniciativas que ahora se implantan en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, la Unidad de Aceleración de Inversiones, que acompaña en la tramitación del inicio de actividades, agilizando procesos desde la coordinación administrativa; o bajadas de impuestos, como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que llevamos de forma pionera hasta el tercer grado a comienzos del 2023.

En definitiva, un conjunto de políticas con las que simplemente hemos querido respaldar el gran potencial que tiene la Región de Murcia, sus empresas y autónomos. Todo eso que aportamos a España para que la suma de esfuerzos sea el motor que imprima velocidad a la cuarta economía de la zona euro. Una receta que funciona, como demuestra el crecimiento de nuestro poder de atracción de inversiones en casi un 40 por ciento en los últimos cinco. Algo que no ha pasado desapercibido para Financial Times o el Consejo de Comercio Internacional en Estados Unidos, que han premiado nuestra Estrategia de Captación de Inversiones.

Una receta que ha llevado a la comunidad más joven de España, la mía, a los mejores datos de empleo de la serie histórica y a alcanzar cotas de crecimiento del 3,2 por ciento en 2024; y cuyas perspectivas para 2025 son de alcanzar el 3,7 por ciento, muy por encima de lo que se espera para España. Unas previsiones avaladas por la AIREF, a pesar de la incertidumbre que se cierne sobre nuestro país.

Señoras y señores, como ven otra forma de gobernar es posible. Se lo decía al inicio. La Región de Murcia pertenece a esa parte de España en la que los inversores son bien recibidos, donde se respeta, apoya y reconoce a los empresarios y emprendedores. Su talento y esfuerzo, sus ganas de asumir riesgos, su coraje para levantar la persiana todos los días. Ellos hacen posible que nuestra sociedad sea solidaria, que haya oportunidades para todos, que nadie quede atrás.

Solidaridad, que forma parte del ADN de la Región de Murcia. Somos una tierra de acogida, dispuesta a apoyar siempre que es necesario, pero que, sin embargo, está exhausta financieramente. Castigada por un sistema de financiación injusto que, desde hace más de quince años, nos da menos que a nadie.

Decía el Presidente Feijóo en 2009, cuando un gobierno socialista aprobó el actual modelo de financiación autonómica que España necesitaba “un modelo justo y respetuoso con los principios de igualdad que garantiza la Constitución”. Algunos, querido presidente, querrán buscar discrepancias, pero creo que hoy, quince años después de ese modelo fallido, todos coincidimos en que la igualdad constitucional siempre debe presidir nuestras decisiones, que nunca se decidirán con un prófugo de la Justicia, aceptando un vergonzoso chantaje.

Pues bien, la Región de Murcia es, como saben, la Comunidad Autónoma peor financiada. Y, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a repartos asimétricos, a acuerdos bilaterales que rompen la integridad territorial cediendo fronteras o competencias en materias que corresponden, sí y sólo si, al gobierno central.

Rechazamos estas decisiones, así como cualquier otra moneda de cambio en ese mercadeo que envilece la democracia española. Por ejemplo, la quita de una deuda que, no sólo se mutualiza para que la paguemos todos, sino que no alivia en nada si no se acompaña de la reforma del modelo caduco e injusto de financiación que tanto nos castiga. Que quede claro que no se condona la deuda de la Región de Murcia; es, al contrario, se condena a la Región de Murcia a seguir infrafinanciada y recibiendo menos que ninguna región de España, pero ahora quien manda y dirige la política del Gobierno de nuestro país es un prófugo, un fugado de la Justicia, y tengo claro que no habrá nuevo modelo si no lo pide Puigdemont.

A pesar de que gobernar al dictado del independentismo catalán ha abierto una brecha de desigualdad entre las comunidades autónomas que cada día se agranda más. Pongo un ejemplo, el cupo catalán que supone, según FEDEA, una reducción de más de un 10,7 por ciento en la financiación de los servicios esenciales de los murcianos.

En materia de financiación, como en agua, migración o defensa se necesitan acuerdos de Estado. Y este gobierno acorralado, parapetado detrás del muro de intolerancia que ha levantado, no está en condiciones de alcanzarlos. Ha roto todos los puentes de entendimiento. Despacha estas cuestiones sólo con un partido minoritario, separatista, en el extranjero, rompiendo las costuras del Estado de Derecho. Vulnera de forma cada vez más flagrante la Constitución. Cualquiera de esas razones, individualmente, justificarían la convocatoria urgente de elecciones. Cuánto más si todas ellas confluyen en una suerte de tormenta perfecta. Un tsunami de efectos devastadores que sólo niega quien se aferra como un náufrago a su sillón en Moncloa.

Volviendo a la obra con la que iniciaba mis palabras, decía Ortega y Gasset en su ensayo que la España invertebrada era fruto de la “ausencia de una ilusión hacia el mañana”. Ese es el punto de no retorno al que nos están llevando, y corremos el riesgo de perder nuestro futuro como Nación. Por eso, creo que no tenemos tiempo que perder; y que otra forma de gobernar es posible. Hay que poner punto final a un ejecutivo cuyos cimientos son de cartón piedra.

Lo que está ocurriendo en España es intolerable en cualquier otra democracia occidental. No podemos normalizar que se ataque la separación de poderes o la independencia de los jueces. Que se colonicen las instituciones, también las empresas de sectores estratégicos, y se quiera amordazar a la prensa coartando la libertad de expresión. Que se ningunee a los representantes de la soberanía nacional, gobernando a espaldas del Parlamento. Que se mienta de forma sistemática y se ponga en venta la solidaridad y la igualdad. Que se aborde cualquier cuestión, hasta la seguridad nacional, en base a cálculos electorales y partidistas.

Definitivamente hay que pone fin a esta carrera a ninguna parte. Por eso, es el momento de que España recupere esa ilusión, y dar paso a una nueva etapa. A esa España Vertebrada en la que las regiones volvamos a ser parte de un todo.

Muchas gracias.