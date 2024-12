Los letrados del Congreso avalan la votación de la cuestión de confianza promovida por Puigdemont

Los letrados del Congreso se han posicionado a favor de la tramitación de la iniciativa de Junts para forzar a Pedro Sánchez a someterse una cuestión de confianza. Pese a que el PSOE ha dado a entender de que va a votar en contra en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, ahora va a tener más difícil argumentar ese rechazo. El informe, elaborado por Fernando Galindo, señala que "el resultado de la votación de esta iniciativa (...) carecerá de impacto jurídico" porque no deja de ser una proposición no de ley (no es vinculante, pero sí permite ver la posición de cada partido sobre un tema).

"No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro", añade el informe de 14 páginas de los servicios jurídicos del Congreso, un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN.