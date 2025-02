La ley contra la multirreincidencia de Junts abre la puerta a otra alianza con el PP ante la distancia del PSOE

Junts ha puesto mucho interés en dos leyes propias: una contra los okupas y otra contra la multirreincidencia. Ambas materias están vinculadas a la seguridad ya que es un tema que ahora mismo está en el centro de la agenda política en Cataluña por los problemas que hay y, por ello, los posconvergentes ya han advertido de que van a darle mucho peso a ambas iniciativas. En concreto, la ley contra la multirreincidencia de Junts ha superado ya el primer filtro parlamentario (toma en consideración) y esta semana ha cerrado el periodo de enmiendas, con lo que eso permite entrar a negociar ya el texto final en la fase de ponencia y, en cierta manera, supone un paso para acercar la norma a su tramitación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que, según fuentes consultadas por LA RAZÓN conocedoras de la cuestión, "no tiene relación" el hecho de que se cierre el periodo de enmiendas y la puesta en marcha de la fase de ponencia.

Es más, desde el PSOE sitúan el acuerdo bastante lejano porque aseguran que "no se ha hablado en profundidad" con Junts sobre este tema ni tampoco creen que los posconvergentes estén apretando mucho por ahora. No obstante, desde las filas posconvergentes sí que sostienen que es una iniciativa con mucha importancia para sus intereses ya que, además, va a dar rédito electoral dado que el problema de la multirreincidencia está muy vivo en Barcelona porque tan solo unos pocos delincuentes perpetran la gran mayoría de hurtos en la ciudad y eso está detectado por la policía.

Y el acuerdo no solo está lejos porque no se ha entrado todavía en materia sino porque también advierten desde el PSOE que han presentado un bloque de enmiendas que "no van muy en la línea de la ley": es decir, que los socialistas tienen intención de corregir bastante esa iniciativa de Junts porque hay divergencia de criterio a la hora de afrontar la multirreincidencia. De hecho, la propio ley de Junts es una "enmienda" a la ley que ya aprobó el Gobierno del PSOE en agosto de 2022 ya que consideran que no ha sido efectiva. "No está cercano ese momento de abrir la ponencia aún", señalan desde las filas socialistas, en referencia a la fase en la que se entra ahora de negociación de enmiendas.

Como alternativa al PSOE, Junts puede contar con el PP, que también es partidario de acabar con la multirreincidencia, aunque en las filas posconvergentes toman como gesto de los socialistas que apoyaron la toma en consideración de la ley en la primera votación en el Pleno. No obstante, cabe recordar que ese gesto de los socialistas obedeció más bien a que la iniciativa saldría adelante igualmente porque PP y Vox son partidarios.

En este sentido, en el PP están de acuerdo en "el fondo" de la ley de Junts, aunque también han introducido enmiendas porque creen que hay partes de la iniciativa de los posconvergentes en las que "cometen errores" y puede acabar generando "el efecto contrario" al que se persigue. De hecho, los populares han contrastado sus enmiendas con el mundo jurídico (incluso fiscales) para tratar de mejorar la ley de Junts, que consideran que es "bienintencionada" y tiene la voluntad de incorporar enmiendas.

De hecho, no cabe olvidar que el PP también tiene en tramitación una ley contra la multirreincidencia, que superó el primer filtro parlamentario antes que la de Junts y contó con el apoyo del partido de Carles Puigdemont, pero el PSOE y Sumar la tienen bloqueada en la Mesa del Congreso. Además, en el PP consideran que lo "lógico" sería que con su ley y la de Junts se crease una "ponencia única" ya que tratan sobre la misma materia, pero los partidos del Gobierno quieren evitar a toda costa que una iniciativa de los populares sea aprobada.

En todo caso, ahora mismo, con el "desbloqueo" en la Mesa del Congreso, la ley de Junts está otra vez en manos de la mayoría de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Comisión de Justicia, que es donde se tramita la fase de ponencia. Y sin el plácet de la Mesa de la Comisión, no se puede crear la ponencia, lo que invita a pensar que PSOE y Sumar pueden bloquear nuevamente la iniciativa. No obstante, en Junts van a apretar y en el PP están explorando fórmulas jurídicas para evitar los continuos bloqueos de PSOE y Sumar a sus leyes porque casi una decena podrían ser aprobadas, pero los partidos del Gobierno las boicotean.