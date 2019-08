Los yihadistas han asesinado "oficialmente" a más de 5.000 personas en el primer semestre de este año

5.199 personas han fallecido en los 757 atentados yihadistas que se han producido en los primeros seis meses del 2019, con Afganistán en el principal epicentro de los ataques que, sin embargo, tienden a la baja en Europa, según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

La cifra es compatible con la ofrecida recientemente por Daesh, que hablaba, para el mismo periodo, de 8.000 muertos y heridos (sin precisar cuántos eran los fallecidos y cuántos los lesionados) y especificaba los atentados por “wilayas”, franquicias territoriales. Sin embargo, El Estado Islámico, que informa a diario de su actividad criminal a través de la agencia Amaq, se atribuía un número de atentados sensiblemente superior al millar, si bien incluían todo tipo de acciones, incluidas, por ejemplo, la colocación de una bomba artesanal al paso de un vehículo.

En cualquier caso, según expertos consultados por LA RAZÓN, el problema del terrorismo yihadista no es un fenómeno decreciente, sino todo lo contrario. La derrota territorial de Daesh ha sido sustituida por esta banda criminal por una guerra de “desgaste” en Siria e Iraq; y de “expansión”, en diversas zonas del mundo. El hecho de que, afortunadamente, no haya muchos atentados en Occidente no supone que el problema no exista y que, en cualquier momento, pueda aparecer en estos territorios.

Las cifras antes citadas pertenecen al informe semestral de la actividad yihadista en 2019, dado a conocer este miércoles por el Observatorio, impulsado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Afganistán, con 180 atentados que dejaron 1.408 víctimas mortales, continúa siendo el país con mayor actividad yihadista. Pero hay que destacar lo ocurrido en Iraq, con 130 atentados, que "se consolida como el escenario idóneo a la hora de mostrar la vuelta de Dáesh hacia la estrategia insurgente", mientras que Siria repunta en la actividad yihadista con cinco puntos porcentuales más respecto a 2018.

Esto se debe, según el observatorio, a la existencia de células de Dáesh compuestas por miembros con el suficiente poder para seguir cometiendo atentados.Según el estudio, los países con mayor número de víctimas (Afganistán, Siria, Nigeria, Irak y Sri Lanka) reúnen el 67,3 % del total de muertos.

Daesh Central es el grupo que más atentados ha cometido en el primer semestre de 2019, con 208 ataques en 24 países, seguido por los talibanes, que principalmente apuntan a objetivos policiales y militares, con 201 ataques.

Mientras, en Europa siguen descendiendo los atentados, en una tendencia que se inició ya el año pasado tras un período de tres años en que el número de ataques había adquirido niveles sin precedentes. En lo que va de 2019, se han producido únicamente dos acciones que podrían atribuirse a radicales de la ideología del salafismo yihadista.

Los atentados en Europa suelen llevarse a cabo de forma rudimentaria por autores individuales que han sido autoradicalizados o adoctrinados por alguien cercano, pero que no mantienen vínculos directos ni reciben órdenes o apoyo logístico de la organización, resalta el informe.

No obstante, la probabilidad de que se repita un ataque terrorista es alta, debido a que no se precisa de grandes conocimientos para perpetrar este tipo de atentados, a lo que se suma la vuelta de los combatientes extranjeros o "foreign fighters" que, tras haber combatido en la zona del califato, desean volver a sus países, concluye el Observatorio.