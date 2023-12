La madre del teniente agredido en Alsasua denuncia la obra que se representará en Madrid

Continúa la polémica debido a la programación que se llevará a cabo en el Teatro La Abadía de Madrid donde, del 18 al 28 de enero lleva en la cartelera una obra denominada "Altsasu", un montaje basado en la agresión que sufrieron un teniente y un sargento de la guardia civil y sus parejas en un bar de dicho municipio y por el cual fueron condenados sus agresores por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Y es que, según indicó el consistorio, el Ayuntamiento de Madrid no le dirá al teatro de La Abadía "qué programar" por "respeto". La Abadía es una fundación privada en cuyo patronato están representadas las tres administraciones "garantizando la independencia artística y la libertad de creación". Desde febrero de 2022 está dirigida artísticamente por Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias.

El Ayuntamiento de Madrid no le dirá al teatro de La Abadía "qué programar" por "respeto", ante la llegada de 'Altsasu' EUROPA PRESS EUROPAPRESS

Ante esto, la madre del teniente agredido en Alsasua, Inmaculada Fuentes ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso donde le pide que la comunidad no subvencione al teatro.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la madre del teniente agredido destaca que la obra es "ficticia, es decir; una mentira" y advierte de que una vez más "tenemos que soportar una nueva agresión desde ese entorno -proetarra y de la izquierda abertzale- que justifica blanquea, tergiversa y manipula la verdad de lo que sucedió".

En dicha misiva, Inmaculada Fuentes destaca que cuando tuvieron conocimiento de este teatro pensaron que no saldría del País Vasco ya que la función cuenta con financiación del Gobierno Vasco pero "no imaginamos que contaría con el apoyo indirecto de la comunidad -de Madrid-

Imagen de la primera sesión del juicio por la agresión de varios guardias civiles en Alsasua larazon

La madre del entonces teniente agredido en Alsasua recuerda a Ayuso que siempre ha expresado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, más concretamente, a la Guardia Civil cuando, recuerda, "nadie del entorno de la izquierda de nuestro país nos ha expresado el más mínimo interés o apoyo".

Ante el conocimiento de que la Comunidad de Madrid subvenciona el teatro (de La Abadía) donde se estrenará la "pantomima" el próximo 18 de enero asegura que "nos duele e indigna a partes iguales, que estas representaciones que únicamente fomentan el odio a nuestro Cuerpo, no solo se consientan -respetamos la libertad de expresión aunque nosotros no tengamos ese mismo derecho en muchas ocasiones- si no que se aprovechen fondos públicos para darles mayor visualización y apoyo", critica.

El bar «Koxka» de Alsasua, donde se produjo la agresión a los agentes de la Guardia Civil el pasado 15 de octubre larazon

En dicha carta Fuentes recuerda que ellos "nunca" han recibido "ni un solo euro de nadie, ni lo pretendemos" de hecho ha publicado un libro "La noche que cambió mi vida" que no sólo no ha contado con ninguna subvención sino que, además, ha donado los beneficios que le puedan corresponder como derecho de autor al Colectivo de Víctimas del Terrorismo y a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Guardia Civil (Los Polillas) donde da a conocer "la verdad de lo que le hicieron a nuestro hijo, su compañero sargento y a dos mujeres donde, ni siquiera, las asociaciones feministas salieron a defenderlas", destaca.

La madre del entonces teniente de la Guardia Civil pide a Ayuso que tenga a bien "adoptar las medidas que estime pertinentes para evitar dicho agravio con esa representación o, al menos, la Comunidad de Madrid se desvincule de manera expresa y pública de la dolorosa afrenta". Fuentes se muestra convencida de que la presidenta de la comunidad de Madrid "no comparte los razonamientos machistas, manipuladores de los agresores" y que por ello "será capaz de defender el honor de dos mujeres y dos servidores públicos a los que quisieron destrozar solo por ser miembros de la Guardia Civil".

Según indicaron desde la comunidad de Madrid a este periódico es el teatro -el que está subvencionado por la comunidad- y quien decide la programación de las obras por lo que destacan que "no tiene nada que ver" con ello. Asimismo, aseguran que "por supuesto, no estamos de acuerdo con que eso que se llama Altsasu".