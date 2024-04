Marlaska "regalará" 1.188 euros a los guardias civiles que no se cojan las vacaciones en verano

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha ideado un estrafalario plan para paliar la falta de guardias civiles. Es muy sencillo: aquellos agentes que renuncien a disfrutar de sus vacaciones en turnos de verano (entre el 15 de junio y el 15 de septiembre) y que sean seleccionados (esto es clave) recibirían una compensación económica de 1.188 euros (cantidad en bruto).

Se trata un proyecto piloto, que llegó "sin previo aviso", y que se implementaría ya este año. ¿El motivo de este abrupto plan? El de siempre, la falta agentes y, en concreto, de guardias civiles en prácticas, como han reconocido incluso desde la propia Dirección General de la Guardia Civil.

Si tenemos en cuenta que los guardias civiles se encuentran ya en estas fechas realizando sus peticiones de vacaciones de verano, esta medida improvisada solo contribuye a "penalizar aún más su conciliación laboral y familiar". Así lo denuncian desde la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC), no sin antes señalar que esto no soluciona el grave problema de fondo que supone la falta de personal en todas las Unidades del Instituto Armado y que es un reflejo fiel de la caótica política de personal que impera en la Dirección General.

¿Y en qué consiste este nuevo plan?

El Mando de Operaciones designará a aquellas Comandancias ubicadas tanto en las zonas costeras como en las áreas de interior de la Península que experimenten un aumento en la población o en la actividad delictiva durante los meses de verano. Posteriormente, los jefes de estas Comandancias serán quienes determinen en qué Unidades se aplicará este plan, y siempre teniendo en cuenta que sólo pueden circunscribirse a las áreas de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Policía Judicial.

Para la implementación de esta improvisada iniciativa se han elaborado unas fechas clave, aún por detallar dado lo improvisado del plan:

Antes del 28 de abril, las Unidades del Cuerpo graban las solicitudes de vacaciones en turnos de verano en el aplicativo de recursos humanos.

Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, se autorizan las vacaciones en turnos de verano.

en turnos de verano. Entre el 7 de mayo y el 14 de mayo , y una vez autorizadas las vacaciones, el personal destinado en Unidades para las que se disponga la posibilidad, formulan la solicitud de renuncia .

, y una vez autorizadas las vacaciones, el personal destinado en Unidades para las que se disponga la posibilidad, . Entre el 15 al 21 mayo, se realiza la designación del personal (y el personal que haya solicitado la renuncia pero no sea designado, disfrutará las vacaciones solicitadas).

(y el personal que haya solicitado la renuncia pero no sea designado, disfrutará las vacaciones solicitadas). El 27 de mayo, se publica la planificación de junio.

No obstante, recuerdan desde la AUGC, para acogerse a esta opción tiene que haberse solicitado previamente el disfrute de, al menos, 15 días de vacaciones en turnos de verano. Aquellos agentes que sean "seleccionados", conservarán su derecho a esos días de vacaciones que finalmente no disfruten en verano. Y no es todo, además, podrán cogerse hasta tres días por "asuntos particulares".

De cara al futuro, los agentes que hayan renunciado a disfrutar este año de sus vacaciones en verano y perciban la remuneración de 1.188 euros, tendrán preferencia en años posteriores. Desde la asociación explican que, debido a la falta de previsión, la próxima semana la Dirección General de la Guardia Civil publicará un documento en el que se espera detallen las condiciones de este denominado "proyecto piloto". Un parche que intenta tapar, sin éxito, el grave déficit de agentes y que demuestra que, cuando el Gobierno quiere, el dinero no supone un problema.